Veja como fazer um bom texto dissertativo-argumentativo no Enem

Apesar dos esforços por parte dos professores e dos avanços percebidos nas escolas, ainda existem receios quando se trata de produzir um texto, seja em situações cotidianas, como um simples e-mail, ou ao encarar o “monstro” chamado redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Para diminuir o nervosismo, a seguir, veja os elementos necessários para estruturar uma redação e como aplicá-los de forma eficiente, com exemplo prático, para que você possa se preparar e enfrentar esse desafio com mais confiança.
Para se sair bem no texto dissertativo-argumentativo, o autor tem de fazer uso de argumentos sólidos para defender o seu ponto de vista a respeito do tema solicitado.
Não basta conhecer a estrutura de um texto. Saber os elementos necessários para que ele tenha qualidade também se faz necessário.
O texto tem de chegar ao leitor de forma que ele entenda o que o autor quis dizer. Entender é diferente de interpretar, já que o último pode variar de pessoa para pessoa, pois leva em consideração o momento do leitor, a vivência dele, o estado emocional no momento em que lê etc.
Para se produzir um texto de qualidade, é preciso, antes de qualquer coisa, conhecimento sobre o assunto que será abordado, e as ideias devem ser articuladas , objetivas e desenvolvidas, de preferência, em parágrafos curtos, para evitar problemas com a coerência e a coesão. Isso deve ser feito, também, para facilitar o entendimento por parte do leitor.
“Cida pediu a Sérgio que pegasse seu tênis no carro.” Essa frase não está clara. O uso do pronome “seu” deixa ambiguidade. De quem é o tênis? Você pode resolver o problema reescrevendo a frase e usando os pronomes “dele/dela”.
Coesão: são os elementos que asseguram a ligação entre as palavras e frases de um texto, para garantir a continuidade da ideia. Entre eles, estão os conectivos, as preposições, os pronomes e os advérbios. Difícil? Vamos ver na prática?
As frases acima não apresentam ligação entre elas. Cada uma tem o seu próprio significado. Vamos transformá-las em um texto coeso ?
Agora sim. Os elementos em negrito estabelecem a ligação entre as frases e unem as partes do texto.
Coerência: responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias para que, juntas, elas garantam que o texto tenha sentido.
A incoerência desta frase consiste no fato de que quem é intolerante à lactose não pode tomar leite de vaca. Como podemos deixá-la coerente? Vejamos:
A substituição da palavra “vaca” por “soja” deixa a frase coerente.
Mas não se preocupe. A leitura ajudará a memorizar esses elementos. Além disso, o exercício diário de escrita fará com que escreva cada vez melhor. Faça leituras de seus textos em voz alta, colocando-se no lugar do leitor.
Antes de iniciar a escrita, depois de muita leitura, pesquisa etc., fazer um esboço, com as principais ideias que tem sobre o tema solicitado, ajuda muito. Vamos supor que seja sobre o bullying . A primeira questão será definir o que seja o bullying e escolher sobre qual deseja falar: na escola, no trabalho, em casa, na internet, no transporte público. Em seguida, desenvolver o(s) tópico(s) apresentado(s). Por fim, apresentar soluções para o problema. Vamos treinar?
Para Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que temos para mudar o mundo. Considerando que a escola seja a porta de entrada para a aquisição de conhecimento e a de saída para pessoas transformadas, estranha-se o fato de nela estar presente, cada vez mais, o bullying , prática utilizada para discriminar, agredir, excluir etc.
Apesar de o ser humano ter a necessidade de viver em sociedade e de a escola ser um local onde as relações precisam existir, de acordo com o filósofo polonês Zygmunt Bauman, elas têm se fragilizado em decorrência do uso indiscriminado das redes sociais, que permitem a reunião de vários agressores, que combinam como e quando atacarão suas vítimas. Sem contar que a exposição dessas vítimas é muito mais cruel. Para pôr fim a esse movimento, necessários se fazem o acompanhamento e a orientação dos alunos quanto ao uso da internet e das redes.
Além disso, precisa-se considerar que a criança e o jovem, que vivem sob a influência virtual, também já foram vítimas em algum momento, até na escola, e precisam de apoio, não somente para entenderem as consequências do bullying , mas, principalmente, para encontrarem motivos para colocar-se no lugar do outro.
Sendo assim, a alternativa será identificar e acompanhar os agressores. O Ministério da Educação ficará incumbido de introduzir na base curricular normas de comportamento nas redes sociais, visando formar cidadãos conscientes das consequências de seus atos.
A escola organizará equipes para a realização de debates, palestras e atividades, com o intuito de esclarecer os agressores e encaminhá-los para um acompanhamento com profissionais especializados. A união de todos fará da escola um lugar de convivência harmoniosa, e os alunos terão orgulho de fazer parte deste universo enriquecedor.
A redação usada como exemplo apresenta coesão, pois as frases e os parágrafos são ligados por elementos conectivos, como “apesar de”, “além disso”, “sendo assim”, “sem contar que”, que dão ao texto um sentido único. Esses elementos são essenciais para uma redação nota 1000 no Enem.
Além disso, citou autores, como Nelson Mandela e Zygmunt Bauman. A citação dá ao aluno credibilidade, pois seus argumentos estão amparados por alguém que é especialista no assunto, além de demonstrar conhecimento.
Agora que já aprendeu a estrutura de uma redação e como desenvolver um texto de qualidade, dentro do gênero dissertativo-argumentativo, nossa dica será para que fique atento às leituras e aos possíveis temas do Enem.
A prova, normalmente, adota temas de importância social em suas redações. Sendo assim, ficar atento aos debates sobre assuntos dessa área é um bom começo, assim como fazer muitas leituras sobre esses temas para adquirir conhecimento. Citar autores nas redações eleva muito a nota, pois o avaliador entende que o candidato se preparou.
Outra dica importante é praticar a escrita, a partir de eixos temáticos. Eles orientam o planejamento, porque abarcam pequenos recortes e ajuda a não fugir do tema.
Em 2019, o tema da redação foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. Esse tema está ligado à cultura, e muitos assuntos a esse respeito podem ser trabalhados. Essa “escolha” do assunto a ser falado é chamado eixo temático e precisa ser feito para que a redação não vire uma colcha de retalhos.
Lembram-se do exemplo da redação sobre o bullying ? No tema da redação de 2019, o candidato que tivesse bastantes informações sobre cultura e soubesse trabalhar o eixo temático teria uma maior chance de uma nota alta.
Para contribuir, segue abaixo uma lista de possíveis temas para a redação do Enem 2025. Porém, não se esqueçam de que são apenas possibilidades. Não vale xingar os autores caso não caia nenhum deles. Na dúvida, treine estes, sem deixar de ler sobre outros, na área social:
A redação é corrigida por dois avaliadores, os quais seguem as competências estabelecidas na Cartilha do Participante, que são:
Encerramos aqui nossas dicas e desejamos que elas tenham contribuído para a tão sonhada nota mil. Estudem, leiam, pratiquem a escrita, entendam as competências avaliadas e os eixos temáticos. Todo o esforço será recompensado quando estiver fazendo a matrícula no curso desejado e na universidade dos sonhos.
Por Cida Simka
Professora, escritora e licenciada em Letras. Entre os livros lançados por ela, está “Prática de Escrita. Atividades para pensar e escrever”.
