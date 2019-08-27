Home
Vazamento de óleo em refinaria de Pernambuco atinge manguezal

Dois trechos da rodovia que liga o Recife às praias do litoral sul de Pernambuco foram interditados para que o serviço de sucção do material vazado seja realizado

Agência Folhapress

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 20:28

 - Atualizado há 6 anos

Vazamento de óleo na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, atingiu área de mangue, segundo o Sindipetro Crédito: Divulgação/Sindipetro

Um vazamento de óleo na Refinaria Abreu e Lima, no complexo portuário de Suape, no Grande Recife, em Pernambuco, atingiu parte do manguezal da região na manhã desta terça-feira (27).

A assessoria de imprensa de Suape comunicou que o óleo vazado não é inflamável. A refinaria, que ainda não se posicionou sobre a ocorrência, trabalha na contenção e recolhimento do material.

Não se sabe ainda a extensão da área atingida. Informações preliminares repassadas pela refinaria apontam que grande parte do vazamento ocorre na área interna do complexo.

Dois trechos da rodovia que liga o

Recife

às praias do litoral sul de Pernambuco foram interditados para que o serviço de sucção do material vazado seja realizado.

Até o momento, a Petrobras não se posicionou sobre o vazamento. O presidente do Sindipetro (Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba), Rogério Almeida, afirmou que a entidade vinha cobrando manutenção dos equipamentos da refinaria. "Ela está em operação desde 2014. São cinco anos sem manutenção adequada", declarou.

Almeida informou que, há dois anos, por contenção de despesas, houve redução no quadro de pessoal da refinaria. "Éramos 200. Hoje, são apenas 150. Isso prejudica a operação", disse.

