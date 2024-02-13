Vazamento de gás interrompe show de Ivete Sangalo e fere duas pessoas

Ivete Sangalo, durante apresentação no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na segunda-feira (12) de carnaval Crédito: Agatha Gameiro/ Zimel Press/ Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um defeito na mangueira do tanque de gás carbônico do trio elétrico de Ivete Sangalo deixou duas pessoas com ferimentos leves e assustou foliões, convidados e membros da equipe da cantora baiana. O incidente aconteceu nesta segunda-feira (12), no circuito Barra-Ondina, com o bloco Coruja.

O defeito fez com que a equipe técnica liberasse todo o gás, que é usado como elemento cenográfico da apresentação. A cantora chegou a paralisar a apresentação e buscou tranquilizar os foliões que acompanhavam o seu trio elétrico.

Por causa do incidente, a equipe decidiu retirar os convidados de cima do trio por questões de segurança. Músicos e equipe técnica seguem no trio, que deve concluir normalmente o percurso até o ponto de encerramento, em Ondina.

De cima do trio, Ivete comentou sobre o susto com a explosão e a fumaça. "Que susto da p***. Pensei que era a Caverna do Dragão, Deus o livre. Pense que eu estou toda cagada", disse a cantora.

Em outro momento do desfile, o trio elétrico ficou inclinado para o lado direito e os convidados que estavam em cima do veículo foram orientados a ir para o outro lado, para contrabalançar o peso.