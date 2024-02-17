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Crescimento

Valor de mercado da Petrobras na bolsa de São Paulo tem novo recorde

Estatal atingiu R$ 569 bilhões de valor de mercado no fechamento da B3 na sexta-feira (16). Desde outubro do ano passado, a empresa bateu nove recordes

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 15:16

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 fev 2024 às 15:16
Petrobras
Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O valor de mercado da Petrobras atingiu R$ 569 bilhões no fechamento da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo e, com isso, a empresa registrou mais um recorde histórico nesta sexta-feira (16). Desde outubro do ano passado, a empresa bateu nove recordes em valor de mercado.
Segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, esse desempenho é resultado da volta da confiança dos investidores, que percebem a importância do trabalho feito na companhia, que indica lucratividade do portfólio, fortemente composto por projetos de petróleo e gás, principal área de atuação da empresa, além do reforço com responsabilidade em áreas de novas energias.
“O que nos parece é que o mercado, mais uma vez, mostra que compreendeu o nosso plano estratégico e as diretrizes que o presidente Lula colocou no seu plano de governo, que também balizam a nova gestão”, diz Prates em texto divulgado pela empresa.
Pelos dados da Petrobras, em 2023, o valor de mercado cresceu mais de R$ 150 bilhões e, nos últimos 12 meses, em torno de R$ 200 bilhões.
Entre as medidas que permitiram alcançar tais resultados, a empresa destaca a nova estratégia comercial para gasolina e diesel; o aprimoramento da política de remuneração aos acionistas, que inclui o programa de recompra de ações; os recordes de produção de óleo e gás e de processamento nas refinarias; e o Plano Estratégico 2024-2028. “Tudo isso realizado com foco na disciplina de capital e no compromisso de manter o endividamento sob controle”, diz a companhia.
A Petrobras destaca ainda que a nota da companhia foi elevada pelas agências de classificação de risco S&P e Fitch no segundo semestre do ano passado.
Os nove recordes de valor de mercado da Petrobras em reais obtidos na atual gestão foram os seguintes:
  • 18/10/2023: R$ 525.099.082.335,28
  • 25/01/2024: R$ 525.635.407.783,16
  • 26/01/2024: R$ 536.143.005.606,80
  • 29/01/2024: R$ 542.537.233.364,28
  • 01/02/2024: R$ 552.604.748.637,48
  • 06/02/2024: R$ 552.791.214.034,66
  • 07/02/2024: R$ 559.259.866.333,56
  • 15/02/2024: R$ 560.787.589.650,82
  • 16/02/2024: R$ 568.851.911.738,94

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