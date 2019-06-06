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Vitória a Minas

Vale retoma transporte de cargas em Barão do Cocais (MG)

São transportados minério de ferro, combustíveis, grãos, aço, entre outros produtos

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 13:59

Publicado em 

06 jun 2019 às 13:59
Vale retoma a circulação dos trens de carga Crédito: Divulgação
A Vale informou que está retomando nesta quinta-feira (6) a circulação dos trens de carga com operação regular no ramal Belo Horizonte da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), onde são transportados minério de ferro, combustíveis, grãos, aço, entre outros produtos.
Segundo a mineradora, uma empresa internacional de consultoria atestou que uma eventual onda gerada pelo deslizamento do talude norte da cava da mina de Gongo Soco em Barão do Cocais (MG) não atingiria a ferrovia.
O transporte de cargas, que circula nas imediações, foi interrompido na EFVM entre Sabará e Barão de Cocais no dia 19 de maio, depois que foram identificadas movimentações no talude norte da estrutura.
De acordo com a empresa, o trem de passageiros permanece em operação especial, mas a Vale vai solicitar à Agência Nacional de Mineração (ANM) que também possa retornar às operações regulares.

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