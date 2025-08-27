Eleições 2026

Valdemar diz que candidato do PL é Bolsonaro ou 'só quem ele escolher'

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:23

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reforçou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o candidato do partido à Presidência da República, mas abriu espaço para que ele seja substituído. Nas palavras de Valdemar, porém, apenas Bolsonaro é quem dirá quem será seu substituto nas eleições presidenciais do próximo ano.

O dirigente afirmou ainda que o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) terá o apoio para ser candidato ao Senado em Santa Catarina ou em "qualquer Estado que desejar".

"Nosso candidato a presidente da República é Jair Bolsonaro ou quem ele, e só ele, escolher. E quanto ao Carlos Bolsonaro, seguimos firmes em sua candidatura ao Senado por Santa Catarina, ou (em) qualquer Estado que desejar", afirmou Valdemar em publicação no X.

A declaração ocorre em meio à intensificação de movimentações sobre quem vai herdar os eleitores do ex-presidente, que segue inelegível até 2030 por duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por golpe de Estado na próxima terça-feira, 2.

Nesta terça-feira, 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou pela primeira vez que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será seu adversário nas eleições de 2026. Como mostrou o Estadão, o próprio governador mudou o discurso e, internamente, admite disputar o Planalto.

O nome de Tarcísio como candidato da direita também tem sido endossado publicamente nos últimos dias. Nesta segunda-feira, 25, o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), citou o governador do seu partido como possibilidade de ser o nome da sigla na disputa pela Presidência. No mesmo dia, Valdemar afirmou que caso concorra, Tarcísio deve ir para o PL.

Sobre a candidatura de Carlos ao Senado, como mostrou a Coluna do Estadão, o PL mapeia novas opções para o vereador disputar uma vaga em 2026, diante de resistências locais em Santa Catarina. Em julho, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), negou existência de um acordo com o ex-presidente sobre o vereador disputar uma cadeira no Legislativo federal pelo Estado.

O assunto deve ser tratado nesta quinta-feira, 28, durante visita do presidente do partido a Bolsonaro, em prisão domiciliar.

No momento, estão no radar os Estados de São Paulo, diante a permanência de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, e Roraima, Estado com predominância bolsonarista.

Carlos reagiu à publicação da Coluna, negando haver qualquer impasse e afirmando que não se deixará "intimidar", sem dar mais detalhes. Eduardo, indiciado junto com Bolsonaro por tramar com autoridades americanas contra o Brasil para favorecer o pai no julgamento, também tem elevado o tom e criticado a provável substituição do pai.

Nesta terça-feira, 26, o deputado afirmou, sem citar Tarcísio, que "se houver necessidade de substituir JB, isso não será feito pela força nem com base em chantagem".

