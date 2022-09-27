'Vai dar canetada e me prender?', diz Bolsonaro após decisão de Moraes

Bolsonaro promoveu seus candidatos durante live Crédito: Reprodução de vídeo

"Alexandre, você mexer comigo é uma coisa, mexer com a minha esposa ultrapassou todos os limites. Tu tá pensando o que da vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? [...] Esqueça a minha esposa", falou, exaltado.

Segundo a reportagem da Folha de S.Paulo, o material obtido pela Polícia Federal indica que dinheiro do gabinete presidencial foi movimentado para pagar contas pessoais do clã Bolsonaro e da primeira-dama.

Bolsonaro ainda disse que não iria "adjetivar" o ministro, pois "tenho vergonha de falar o adjetivo que merece o Alexandre de Moraes". Segundo o presidente, Moraes "vazou" as mensagens do assessor "para constranger a mim".

Além disso, o presidenciável do PL traçou relações entre o STF e seu principal oponente nas eleições, o ex-presidente Lula. "Se o Lula vai entrar na Justiça e, se cair no Supremo, a gente sabe que o Supremo a princípio vai dar grande causa para ele, a gente sabe disso, ele tem maioria lá dentro. Então, tem tudo para ganhar aqui uma indenização bilionária", disse sobre uma possível indenização ao petista referente ao tempo que ficou preso.

CASO DOS IMÓVEIS

Em outra decisão no sábado, Mendonça negou pedido apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para investigar as operações imobiliárias de Bolsonaro e sua família.

Uma reportagem publicada pelo jornal O Globo aponta que a Polícia Federal avaliou as movimentações financeiras de Ana Cristina Valle, candidata a deputada distrital pelo PP (Partido Progressista) no Distrito Federal e ex-esposa de Bolsonaro, como "atípicas" e "incompatíveis" com seu salário.

As afirmações da polícia se baseiam em um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), elaborado para ser utilizado como base para pedir à Justiça Federal uma investigação contra a ex-esposa de Bolsonaro após ela comprar uma mansão em um bairro nobre de Brasília, avaliada em R$ 3 milhões.

Nas redes sociais, Ana Cristina negou as acusações. "Não é verdade... Eu desafio a pessoa a provar que isso é verdade. Abro a minha conta bancária a quem quiser", falou.

LIVE EM OUTRO LOCAL

A transmissão ao vivo desta terça (27) à noite foi realizada em novo local, após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter proibido a gravação de lives de cunho eleitoral no Palácio da Alvorada. Anteriormente, o chefe do Executivo classificou a medida como "estapafúrdia", "invasão de propriedade privada" e garantiu que seguiria fazendo transmissões online para falar com seus apoiadores.

O ambiente foi decorado com um pôster de campanha de Bolsonaro e uma bandeira do Brasil pendurada atrás do presidente.