Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica

O escritório de advocacia, Valadares, Pedroni & Boldt, com vasta experiência em atuação defensiva, no âmbito criminal, e sempre ao lado da sociedade a contribuir que:





1 – Todo prejulgamento, de qualquer pessoa, temeroso é em qualquer processo. No decorrer da ação, ficará demonstrado que, comentários de terceiros e o “achismo”, eram tudo que a investigação policial apresentou para indiciar o Sr. Jackson.





2 – As informações dadas de que havia uma relação afetiva entre o Sr. Jackson e outras duas mulheres, não caminha com a verdade, e isso, será esclarecido na justiça. Como tantas outras informações, divergentes dos fatos, serão esclarecidas em momento oportuno dentro do processo.





3 – O Sr. Jackson é pessoa idônea, trabalha há 12 anos numa empresa de transporte público, vida social e processual indene, e ele mesmo, diz a sociedade que ao final do processo que ainda no início, tudo será esclarecido e o verdadeiro autor daquele horrendo crime irá aparecer. Pontas soltas, como é este caso, não pode fazer de uma pessoa inocente à culpada no estralar de dedos.





Prisão não é uma culpa, não é uma prova, não é sempre a razão policial e acusatória. Prisão é uma cautela do Estado para se buscar provas e alcançarmos a justiça.