Vagas de aprendizagem crescem 6,1% nos sete primeiros meses do ano

Os dados, divulgados nesta quinta-feira(29), são Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), entidade filantrópica sem fins lucrativos

Agência Brasil

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 21:43

O número de vagas de estágio e aprendizagem cresceu 6,1% nos sete primeiros meses de 2019 em relação a igual período do ano anterior. Os dados, divulgados nesta quinta-feira(29), são Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), entidade filantrópica sem fins lucrativos.

Segundo o levantamento, a região Centro-Oeste foi onde houve maior aumento do número de vagas no período: 7,1%, seguido pela região Nordeste (6,6%), e a região Norte (4,5%). Entre os estados, São Paulo foi o que abriu mais vagas, com elevação de 5,6%.

A pesquisa apontou ainda que entre as áreas mais buscadas para estágio continuam sendo as ligadas a graduações tradicionais: direito, pedagogia e administração. Também aparecem com destaque ciências contábeis e engenharia civil.

