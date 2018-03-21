Vacina de febre amarela será ampliada para todo o Brasil até 2019

Vacina contra a febre amarela: é preciso estar com boa imunidade Crédito: Carlos Alberto Silva

O ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que a vacinação de febre amarela será ampliada para todo o país até abril de 2019. De acordo com o ministro Ricardo Barros, a medida é preventiva, e tem como objetivo antecipar a proteção contra a doença para toda população em caso de um aumento na área de circulação do vírus.

De acordo com o ministro, a ampliação será feita de forma gradual. Até então, a vacina de febre amarela fazia parte da rotina de 23 estados, sendo nove com áreas parciais de recomendação de vacinação. Apenas estes três estados continuarão vacinando a população com a dose fracionada.

Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia foram os primeiros que já estenderam a vacinação a todos os municípios.

Em julho, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul adotarão a vacina padrão em todos os municípios. Em janeiro de 2019, será a vez dos estados do Nordeste começarem a vacinação da dose padrão. Piauí, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas e Sergipe e Rio Grande do Norte vão ampliar a vacinação para todas as cidades. O estado do Maranhão já é considerado área com recomendação de vacina.