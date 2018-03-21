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Vacina de febre amarela será ampliada para todo o Brasil até 2019

Segundo o Ministério da Saúde, apenas os estados do Rio, São Paulo e Bahia continuaram usando as doses fracionadas

Publicado em 20 de Março de 2018 às 21:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 21:24
Vacina contra a febre amarela: é preciso estar com boa imunidade Crédito: Carlos Alberto Silva
O ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que a vacinação de febre amarela será ampliada para todo o país até abril de 2019. De acordo com o ministro Ricardo Barros, a medida é preventiva, e tem como objetivo antecipar a proteção contra a doença para toda população em caso de um aumento na área de circulação do vírus.
De acordo com o ministro, a ampliação será feita de forma gradual. Até então, a vacina de febre amarela fazia parte da rotina de 23 estados, sendo nove com áreas parciais de recomendação de vacinação. Apenas estes três estados continuarão vacinando a população com a dose fracionada.
Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia foram os primeiros que já estenderam a vacinação a todos os municípios.
Em julho, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul adotarão a vacina padrão em todos os municípios. Em janeiro de 2019, será a vez dos estados do Nordeste começarem a vacinação da dose padrão. Piauí, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas e Sergipe e Rio Grande do Norte vão ampliar a vacinação para todas as cidades. O estado do Maranhão já é considerado área com recomendação de vacina.
Entre 1º de julho de 2017 e 13 de março de 2018, foram confirmados 920 casos de febre amarela no país, sendo que 300 vieram a óbito. Ao todo, foram notificados 3.483 casos suspeitos, sendo que 1.794 foram descartados e 769 permanecem em investigação, neste período.

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