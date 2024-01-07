Uso de modelo da Boeing que perdeu janela em pleno voo é suspenso no Brasil

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmou neste domingo (7) que o uso da aeronave Boeing 737 Max 9 está suspenso no país. O veto imediato ao modelo foi decretado por autoridades dos Estados Unidos e também se aplica ao Brasil, disse o órgão do governo federal.

Inicialmente, a agência afirmou que o avião em questão não era usado no país, mas depois disse ter identificado que ele era sim utilizado em voos internacionais no aeroporto de Guarulhos (SP) pela Copa Airlines.

A operação do Boeing 737 Max no Brasil foi suspensa devido aos incidentes recentes com o modelo Crédito: Benoit Tessier/File Photo/REUTERS

Ainda segundo a Anac, a empresa é a única companhia aérea que utiliza no Brasil o modelo.

O uso da aeronave foi suspenso após um incidente em voo da Alaska Airlines nos EUA. Um painel do avião se abriu em pleno ar na sexta-feira (5), obrigando o piloto a fazer um pouso de emergência. Ninguém dos 171 passageiros e 6 tripulantes a bordo se feriu.

Segundo a decisão das autoridades americanas, as aeronaves devem passar uma uma inspeção antes de voltarem a voar.

"A empresa aérea já anunciou a suspensão das atividades com a aeronave para a revisão técnica necessária até que haja a liberação para retorno ao serviço", disse a Anac em nota. "A empresa está trabalhando para minimizar os impactos para os passageiros e a Anac monitora esse processo", complementou.

"A Diretriz de Aeronavegabilidade da Federal Aviation Administration (FAA), autoridade de aviação dos Estados Unidos, emitida em relação à aeronave Boeing 737 MAX 9 determinou a suspensão imediata das operações com o modelo, o que se aplica automaticamente também às operações no Brasil", afirmou a Anac.

"Não há necessidade de decisão adicional por parte da Anac em relação à suspensão das operações com o Boeing 737 MAX 9. A Agência segue acompanhando, junto à FAA, a aplicação da referida Diretriz de Aeronavegabilidade", acrescentou.

A Copa Airlines se junta a outras companhias aéreas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que suspenderam o uso de aviões do modelo 737 Max 9 da Boeing após a agência americana do setor aéreo ordenar novas inspeções em aeronaves do tipo.

Nos últimos anos, a fabricante americana tem passado por intenso escrutínio em meio a problemas na produção e de atrasos na entrega de aviões, além de acidentes envolvendo suas aeronaves.

Imagens nas redes sociais mostram passageiros do voo da Alaska Airlines utilizando máscaras de oxigênio e um dos painéis da lateral esquerda do avião aberto. Conforme relatos, o assento ao lado do painel que se soltou estava desocupado.

O incidente ocorreu em um painel onde poderia estar instalada uma saída de emergência, do meio para a parte traseira da fuselagem. No entanto, na configuração de assentos utilizada pela companhia para aquele voo a saída de emergência havia sido desativada. O painel era uma janela com assento comum à frente --algo possível quando o modelo em questão é configurado com menos assentos.