Universitária é suspeita de matar 10 cães para testar veneno antes de assassinar idoso

Aluna do curso de Direito, Ana Paula Veloso teria confessado os crimes à polícia. Ela também é investigada pela morte de outras três pessoas

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08:22

Apontada como uma das envolvidas na morte de um idoso com uma feijoada envenenada, a estudante de Direito Ana Paula Veloso confessou à polícia ter matado antes 10 cachorros com chumbinho para testar o efeito do veneno. De acordo com o delegado que investiga o caso, Halisson Ideiao, "ela sabia exatamente quanto tempo, a dosagem, o que ia acontecer com as pessoas que consumiam", disse ele ao portal g1. A defesa dela não foi localizada.

A acusada é investigada pelas mortes de outras três pessoas. Na última terça-feira (7), a polícia prendeu Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, acusada de matar o próprio pai, Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, com a ajuda de Ana Paula. Michelle foi detida por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e agentes da Polícia Civil de São Paulo, quando chegava a uma universidade no bairro Engenho Novo.

Ana Paula Veloso é suspeita de matar ao menos 4 pessoas envenenadas Crédito: Reprodução

As investigações apontam que o pai da suspeita morreu após ser envenenado, em abril deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homicídio, segundo a polícia, tem relação com outros três assassinatos em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Michele teria financiado a ida de Ana Paula de Guarulhos para o Rio para que fosse cometido o crime contra Neil Corrêa.

