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No Ceará

Universitária de 20 anos é sequestrada na saída de igreja e morta a pedradas por criminosos

Jovem saiu de culto para buscar objeto no carro e foi rendida por assaltantes, diz a polícia do Ceará; suspeitos foram presos e teriam confessado o crime. Reportagem não conseguiu localizar as defesas do trio

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 07:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2025 às 07:31
Natany Alves, sequestrada e morta no Ceará: segundo a polícia, autores queriam roubar o carro
Natany Alves, sequestrada e morta no Ceará: segundo a polícia, autores queriam roubar o carro Crédito: Reprodução/Instagram
Uma jovem de 20 anos foi sequestrada e morta a pedradas por três homens que pretendiam roubar o carro dela e vendê-lo, segundo a Polícia Civil do Ceará. O crime ocorreu em Quixeramobim na tarde de domingo, 16. O trio abandonou o veículo numa cidade próxima e acabou preso na casa da filha de um deles.
Natany Alves Sales, que cursava Química e trabalhava em uma empresa de calçados, participava de um culto em uma igreja evangélica no centro de Quixeramobim quando saiu para buscar um objeto no carro, estacionado na Rua Tabelião Miguel Câmara. Enquanto ela estava dentro do veículo, três homens passaram e decidiram roubar o carro.
A ação deles foi registrada por uma câmera de segurança. Um deles abriu a porta do motorista, a vítima se assustou e tentou sair pela porta do passageiro. Mas ali estava outro dos andarilhos, que a impediu.
Natany foi rendida e permaneceu dentro do automóvel, no banco do passageiro, enquanto um dos criminosos assumiu a direção. Os outros dois se acomodaram no banco de trás do veículo.
Amigos de Natany estranharam a demora para que ela retornasse ao culto e foram procurá-la. Não encontraram mais o carro nem a jovem. Pesquisaram a câmera de vigilância de um comércio vizinho e descobriram que a moça havia sido sequestrada.
A polícia e a família de Natany foram avisadas, e o carro dela foi localizado horas depois na Rua Francisco Eneas de Lima, na cidade de Quixadá, a 43 quilômetros de Quixeramobim. Câmeras de vigilância também registraram o momento em que o carro foi estacionado e três homens desembarcaram e seguiram a pé. Natany não aparece nesse vídeo.
A mãe da jovem, Nara Alves, chegou a publicar nas redes sociais um apelo pedindo socorro. "Oi, gente! Eu preciso da ajuda de todos. Minha filha foi sequestrada hoje, saindo da igreja, três caras levaram ela. O último paradeiro dela agora, que estou sabendo, é que o carro dela está em Morada Nova. Vou postar a foto dela aqui, não sei se esses caras deixaram ela em algum canto. Se alguém souber notícias dela, por favor, entre em contato comigo", escreveu a mãe.
A polícia seguiu investigando e encontrou três suspeitos na casa da filha de um deles, em Quixadá, ainda no domingo, 16. Eles foram presos.
Segundo a Polícia Civil, Francisco Márcio Freire, Francisco Teodósio Ramos, ambos de 43 anos, e Jardson do Nascimento Silva, de 23 anos, são andarilhos e usuários de drogas, se tornaram amigos nas ruas e decidiram roubar um carro para vendê-lo e pagar dívidas. Ao verem a menina dentro do veículo em rua sem movimento àquela hora, decidiram abordá-la.
A reportagem não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos.
Conforme a polícia, o trio foi até um bairro chamado Laranjeiras, no município de Banabuiú, e parou em um matagal, onde pretendia abandonar a vítima. Ela teria reagido e então a mataram a pedradas. O corpo foi abandonado no local, e o trio seguiu para Quixadá.
Segundo os investigadores, os três confessaram o crime e indicaram o local onde haviam abandonado o corpo, então localizado pelos policiais. Exames preliminares indicam que ela não sofreu abuso sexual.
Freire tem passagem pela polícia por roubo. Ramos já foi acusado de violência doméstica. Silva não tinha antecedentes criminais.

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