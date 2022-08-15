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Folha de São Paulo

Ultraleve cai em condomínio na Barra da Tijuca e deixa dois feridos no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ultraleve caiu nesta segunda-feira (15) sobre uma residência do condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Jan...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 16:22

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:22

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ultraleve caiu nesta segunda-feira (15) sobre uma residência do condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens ficaram feridos.
A corporação foi acionada por volta das 15h35 para o acidente, na Rua Josué de Castro. As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.
De acordo com a corporação, o veículo atingiu primeiro o telhado da casa e, na sequência, o quintal. Imagens mostram o momento do resgate, em que o veículo está próximo à piscina da casa. Na cena, é possível observar um homem ferido estirado no chão com bastante sangue.
Os dois homens feridos foram apontados como piloto e copiloto da aeronave de pequeno porte  um deles estava com ferimentos leves e outro com quadro de saúde ainda em avaliação.
Não houve explosão no local. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

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