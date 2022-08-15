Ultraleve cai em condomínio na Barra da Tijuca e deixa dois feridos no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ultraleve caiu nesta segunda-feira (15) sobre uma residência do condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens ficaram feridos.

A corporação foi acionada por volta das 15h35 para o acidente, na Rua Josué de Castro. As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

De acordo com a corporação, o veículo atingiu primeiro o telhado da casa e, na sequência, o quintal. Imagens mostram o momento do resgate, em que o veículo está próximo à piscina da casa. Na cena, é possível observar um homem ferido estirado no chão com bastante sangue.

Os dois homens feridos foram apontados como piloto e copiloto da aeronave de pequeno porte  um deles estava com ferimentos leves e outro com quadro de saúde ainda em avaliação.