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Rio de Janeiro

Turistas europeias são espancadas durante assalto em Copacabana

O crime aconteceu por volta das 6h, na Avenida Atlântica, na altura do posto 4. As turistas tiveram os celulares roubados e foram brutalmente agredidas com socos pelos assaltantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2022 às 12:58

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 12:58

Duas mulheres ficaram feridas após um assalto na areia da praia de Copacabana, zona sul do Rio, na manhã desta quarta (21). As vítimas, identificadas como Katarina, 43, e Viktoria, 21, são turistas da Eslováquia e caminhavam pela orla quando foram abordadas por dois adolescentes de 17 anos, que foram apreendidos.
O crime aconteceu por volta das 6h, na Avenida Atlântica, na altura do posto 4. As turistas tiveram os celulares roubados e foram brutalmente agredidas com socos pelos assaltantes.
Turista foi espancada durante assalto em Copacabana
Turista foi espancada durante assalto em Copacabana Crédito: Divulgação
As duas tiveram cortes no rosto, ficaram ensanguentadas e foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
Segundo a Polícia Militar, agentes do 19ºBPM (Copacabana) detiveram dois menores na Avenida Atlântica, altura da Rua Hilário de Gouveia, após roubo e agressão contra duas mulheres na faixa de areia. O celular de uma delas foi recuperado.
Após o atendimento na UPA, as turistas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto. Por volta das 9h30, elas foram liberadas após serem examinadas e passarem por avaliação médica.
Inicialmente, o caso foi registrado na 12ª DP, mas foi transferido para a DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).
Assim que as vítimas foram liberadas do hospital, elas foram encaminhadas para a delegacia, onde irão prestar depoimento.

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