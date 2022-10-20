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Foz do Iguaçu

Turista canadense morre ao cair nas Cataratas do Iguaçu

O turista foi localizado próximo à Ponte Tancredo Neves, parte brasileira do parque, por funcionários de uma empresa que realiza passeios náuticos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2022 às 11:51

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 11:51

Turista canadense morre ao cair nas Cataratas do Iguaçu
Turista canadense morre ao cair nas Cataratas do Iguaçu Crédito: Redes Sociais
Um turista canadense foi encontrado morto nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, na terça-feira (19). O incidente foi registrado no lado argentino da represa, na cidade de Puerto Iguazú, por volta das 11h da última segunda-feira (17). 
O Parque Nacional do Iguazú disse, em nota, que o caso está sob investigação policial e que ´´por respeito às pessoas ligadas ao evento e para não atrapalhar as apurações , nenhuma declaração será feita no momento``.
As buscas pelo turista duraram mais de 24 horas. As equipes de resgate da Argentina e do Parque Nacional iniciaram os trabalhos imediatamente, mas encontraram dificuldade  pelo grande fluxo intenso de água nas Cataratas nos últimos dias, em consequência das chuvas intensas na região, desde a semana passada. A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, chegou a ficar três dias interditada. 
Na última quinta-feira, a vazão de água chegou a 16,5 milhões de litros por segundo, volume 11 vezes superior à vezes vazão média, que é de 1,5 milhões de litros por segundo.
O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio natural e reúne o maior conjunto de quedas d'água do mundo. De acordo com o parque, mais de 1 milhão de pessoas, de 142 países diferentes, visitaram o local este ano.

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