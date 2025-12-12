Home
Turista americano dá 20 socos no rosto e na cabeça da namorada e é denunciado, no Rio

Em um intervalo de apenas 19 segundos, Eric desferiu mais de 20 socos no rosto e na cabeça da namorada. A vítima ficou com vários hematomas na cabeça e ferimentos graves no rosto

Douglas Corrêa

Agência Brasil

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:42

Americano agrediu sua namorada em prédio no Rio
Crédito: Reprodução/câmera de videomonitoramento

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público e tornou réu o norte-americano Eric Christian Hernandez, de 24 anos, acusado de agredir fisicamente a namorada, de 22 anos, também norte-americana, no elevador de um prédio em Botafogo, zona sul da capital fluminense. Os dois se relacionavam havia cerca de cinco anos.

Em um intervalo de apenas 19 segundos, Eric desferiu mais de 20 socos no rosto e na cabeça da namorada. A vítima ficou com vários hematomas na cabeça e ferimentos graves no rosto

Câmeras de segurança do prédio flagraram a agressão. Em um intervalo de apenas 19 segundos, Eric desferiu mais de 20 socos no rosto e na cabeça da namorada. A vítima ficou com vários hematomas na cabeça e ferimentos graves no rosto.

A denúncia foi feita pela 1ª Promotoria de Justiça junto aos I e V Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. O casal estava hospedado em um apartamento alugado por temporada, por meio de aplicativo, durante viagem turística ao Brasil. Após o episódio, policiais militares foram acionados, prenderam o agressor em flagrante e o conduziram à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat). Na denúncia, o Ministério Público também requereu a fixação de indenização pelos danos causados à vítima.

Audiência

A denúncia foi recebida pela Justiça e, na última terça-feira (9), o réu participou de audiência de instrução no I Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Após a prisão em flagrante, Eric foi colocado em liberdade, mas teve o passaporte retido por determinação da Justiça.

A defesa chegou a solicitar a devolução do passaporte do acusado, mas o pedido foi negado devido à gravidade do crime e à necessidade de conclusão da fase de instrução do processo. Agora, a Promotoria de Justiça aguarda a inclusão das próximas diligências determinadas em juízo para prosseguimento do processo.

