Tubulação de mineroduto se rompe em Minas Gerais

Mineroduto se rompe e causa vazamento de minério para o leito do ribeirão em Santo Antônio do Grama Crédito: Reprodução/TV Globo

Um trecho de um mineroduto se rompeu nessa segunda-feira (12) na cidade de Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais. A informação teria sido confirmada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad), segundo o portal G1.

O mineroduto, que é operado pela empresa Anglo American Minério de Ferro S.A, teria se rompido e causado vazamento de polpa de minério para o acesso municipal e leito do ribeirão na área. Por isso, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) monitora o caso, e estuda interromper a captação de água no Ribeirão Santo Antônio.





O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) foi notificado sobre o caso. É ele o órgão responsável pelo licenciamento ambiental do mineroduto.

A Anglo American, em nota ao G1, informou que identificou uma falha no local, que faz parte do trajeto de transporte de minério de ferro entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

Segundo a empresa, houve um vazamento de polpa em um dos córregos da região, que consiste em 70% de minério de ferro e 30% de água, sendo classificada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como resíduo não perigoso.

Anda segundo o comunicado, o fluxo do mineroduto foi interrompido e apenas água está sendo escoada. Como medida de segurança complementar, foi bloqueado o acesso ao local.

A empresa também teria entrado em contato com a Copasa para a interrupção de abastecimento de água aos moradores da cidade, e estaria providenciando caminhões pipas para auxiliar no fornecimento da região.