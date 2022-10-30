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Eleições 2022

TSE determina que diretor da PRF explique operações no Nordeste

Uma publicação nas redes sociais de um vídeo na Paraíba registrou uma operação que, segundo o usuário, estaria "afugentando a população da zona rural" das urnas

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 13:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 13:39
Posto da PRF na Serra
Posto da PRF na Serra Crédito: Fernando Madeira

  • José Marques e Mateus Vargas

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou neste domingo (30) com urgência que o diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) dê explicação sobre operações policiais realizadas pelo órgão em transporte público de eleitores.
Na decisão, é citada uma publicação nas redes sociais de um vídeo na Paraíba de uma operação que, segundo o usuário, estaria "afugentando a população da zona rural" das urnas.
A ordem atende a um pedido feito pelo deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que argumenta haver "instrumentalização da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal voltada a eventualmente interferir no processo eleitoral, durante o segundo turno das Eleições de 2022, no intuito de criar fatos políticos artificiais" em benefício do presidente Jair Bolsonaro (PL). O processo está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes.

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