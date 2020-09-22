Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE busca parcerias para desenvolver sistema de votação pelo celular
Eleições

TSE busca parcerias para desenvolver sistema de votação pelo celular

A tecnologia será apenas testada na eleição deste ano, em três cidades, mas com candidatos fictícios. Em 2020 o voto seguirá na urna eletrônica

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 16:22
Sede do TSE, em Brasília
Sede do TSE, em Brasília: a iniciativa do voto pelo celular faz parte do projeto "Eleições do Futuro" lançado pela corte eleitoral. Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) lançou um edital nesta segunda-feira (22) a fim de estabelecer parcerias com empresas que desenvolvam um sistema de votação online que possa ser usado pelo celular e sem sair de casa.
A tecnologia será testada na eleição deste ano, mas com candidatos fictícios e em 2020 o voto seguirá na urna eletrônica.
A ideia do tribunal é que alguns colégios eleitorais de Curitiba (PR), Valparaíso de Goiás (GO) e São Paulo tenham estandes para testar a nova ferramenta no primeiro turno, em 15 de novembro.
O objetivo da corte eleitoral é buscar formas de reduzir o contingente de abstenções e de diminuir o custo para realização das eleições. As parcerias serão gratuitas.
As empresas interessadas deverão manifestar interesse ao tribunal entre 28 de setembro e 1º de outubro. Depois, haverá uma série de reuniões com técnicos da corte para elaboração da ferramenta.

Veja Também

Eleitor poderá ser preso se gerar tumulto por causa de uso de máscara

No dia do pleito, as demonstrações serão monitoradas pela Justiça Eleitoral e contarão com a participação de eleitores selecionados, que votarão em candidatos fictícios.
De acordo com o TSE, "só serão avaliadas as sugestões que agreguem segurança ao processo eleitoral, em especial no que diz respeito ao sigilo do voto".
A iniciativa faz parte do projeto "Eleições do Futuro" lançado pela corte eleitoral. O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, afirma que a intenção é encontrar uma forma mais moderna e barata para o processo de votação.

ELEIÇÕES DE 2022

As ideias serão transmitidas aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, próximos presidentes do TSE e responsáveis por organizar as eleições nacionais de 2022.
"As urnas eletrônicas se revelaram até agora uma excelente solução, mas elas têm um custo elevado e exigem reposição periódica", ressalta Barroso.
O tribunal também exigiu das empresas que desenvolvam um sistema que leve em consideração a desigualdade social e a dificuldade de acesso à internet de grande parte da população.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2020

Eleitor vai poder justificar voto por aplicativo desenvolvido pelo TRE-ES

TSE: artistas não podem participar de lives de candidatos

TSE rejeita criação de punição para abuso de poder religioso na eleição

Mais de 80 gestores do ES estão em lista de contas rejeitadas pelo TCU

Liberação de inelegíveis não deve afetar muitos candidatos no ES, dizem advogados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026
Heliponto da Rodoviária de Vitória
Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer
Imagem de destaque
Por que o Spotify não tem um botão para filtrar música feita por IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados