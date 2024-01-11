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Investigação

TSE aciona PF para que investigue filiação falsa de Lula ao PL de Bolsonaro

Tribunal acionou a polícia por considerar que há claros indícios de falsidade ideológica no cadastro do presidente da República
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2024 às 15:31

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 15:31

SÃO PAULO - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou que a Polícia Federal investigue a falsa filiação do presidente Lula (PT) ao PL.
O TSE considerou que há claros indícios de falsidade ideológica e acionou a PF. A Corte tomou conhecimento da suposta filiação de Lula ao PL de Jair Bolsonaro em 15 de julho de 2023.
Presidente Lula inaugura o Contorno do Mestre Álvaro
Presidente Lula foi filiado nos quadros do PL de São Bernardo (SP) Crédito: Fernando Madeira
Já se sabe que a filiação foi feito pelo login de Daniela Leite e Aguiar, advogada do PL. O TSE esclareceu que a alteração de qualquer filiação partidária só pode ser feita pelo próprio partido, "mediante um representante que acessa o sistema Filia com senha pessoal".
Após o cadastro falso, Lula passou a integrar os quadros do PL de São Bernardo (SP).
O deputado Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, minimizou o caso, que chamou de bobagem. Ele negou que a advogada tenha cometido crime eleitoral.
Valdemar levantou a possibilidade de a filiação de Lula ter sido feita por algum hacker, o que foi desmentido pelo TSE. "O Filia funcionou normalmente, ou seja, não houve ataque ao sistema ou falha em sua programação. O que ocorreu foi o uso de credenciais válidas para o registro de uma nova filiação falsa".
"Considerando a existência de indícios de crime a partir da inserção de dados falsos em sistema eleitoral, encaminhem-se os presentes autos ao diretor-geral da Polícia Federal", afirmou Moraes.

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