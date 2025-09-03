Brutal

Tronco de mulher esquartejada é encontrado em mala na rodoviária de Porto Alegre

Os restos mortais foram descobertos após funcionários do guarda-volumes relatarem um mau cheiro vindo de uma mala armazenada no local e acionarem a Brigada Militar

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:21

Corpo foi encontrado na rodoviária de Porto Alegre, no centro da capital Crédito: Alex Rocha/PMPA

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a identidade e a origem de restos de um corpo esquartejado encontrado dentro de uma mala na estação rodoviária de Porto Alegre na segunda-feira (1º). A bagagem com os restos mortais estava no guarda-volumes da rodoviária desde o dia 20 de agosto, e não há informações sobre quem a deixou no local.

De acordo com o delegado Mario Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, a suspeita é que o corpo seja de uma mulher e é aguardada a confirmação da perícia. Ele também disse que não há indícios, no momento, de que a morte seja decorrente de uma briga de facções, como ocorrido em outros casos de esquartejamento na capital gaúcha.

"Circunstancialmente não se parece, se afasta dessa linha de investigação, embora nós não a descartemos ainda", disse o delegado. "A linha de investigação mais forte é no sentido de ser um crime de relação íntima, até mesmo há a possibilidade de ser um feminicídio, mas ainda não podemos afirmar categoricamente". Os restos mortais foram descobertos após funcionários do guarda-volumes relatarem um mau cheiro vindo de uma mala armazenada no local e acionarem a Brigada Militar. Dias antes, a equipe da rodoviária tentou contato com o telefone informado pela pessoa que deixou a bagagem no local, sem sucesso.

A mala foi removida para um local de descarte de lixo nas dependências da rodoviária para abertura. "Ao verificar o conteúdo, foi constatado que se tratava de restos mortais humanos, aparentemente parte do tronco de uma vítima", disse a Brigada Militar em nota.

O departamento de guarda-volumes da rodoviária foi isolado para a obtenção de evidências. Além da perícia do corpo e da bagagem, ainda em andamento no IGP (Instituto Geral de Perícias), a investigação está analisando imagens de câmeras de segurança e conversando com possíveis testemunhas.

"Encontrar uma mala com partes do corpo de uma pessoa em um local movimentado como a rodoviária de Porto Alegre, que é a mais movimentada do estado e uma das mais movimentadas do Brasil, é algo absolutamente incomum", disse Souza. O delegado da Polícia Civil gaúcha disse que se apura se há conexão com um caso semelhante ocorrido no dia 13 de agosto, quando restos mortais foram encontrados na zona leste de Porto Alegre, mas aguarda o resultado da perícia policial.

"Nós estamos, em paralelo com as duas investigações, verificando se há uma possibilidade de ser a mesma pessoa. É cedo para afirmarmos, mas essa possibilidade existe". O caso é conduzido pela 2ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, com apoio da 1ª Delegacia de Homicídios da Capital e da Delegacia de Desaparecidos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta