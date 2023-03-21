Três homens são condenados pela morte do rapper XXXTentation

Três homens são condenados pela morte de XXXTentation Crédito: Reprodução/Spotify

A investigação sobre a violenta morte do rapper XXXTentation em 2018 chegou ao fim. Três homens foram condenados por assassinato em primeiro grau e assalto à mão armada nesta segunda-feira (20), na Flórida, Estados Unidos.

O julgamento, que se estendeu por cinco anos, foi encerrado quando o júri da Flórida determinou Dedrick Williams, Michael Boatwright e Trayon Newsome como culpados. Segundo o The New York Times, os três enfrentarão pena de prisão perpétua.

XXXTentation -nome artístico de Jahseh Onfroy -morreu em julho de 2018 após ser baleado em frente a uma loja de motocicletas no sul da Flórida. Na ocasião, os assaltantes levaram US$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil) em dinheiro. O rapper tinha 20 anos e vivia o auge de sua carreira.

Vídeos de câmeras de segurança foram usados para conectar os três suspeitos ao crime. Após deixar a loja de motocicletas, o rapper foi encurralado dentro da sua BMW por uma SUV. O vídeo mostra dois dos condenados abordando o cantor pela janela do motorista antes de um deles atirar, enquanto o outro pega a bolsa de dinheiro.

A lista de provas também contou com um vídeo gravado no celular de um dos condenados, que os mostra ostentando notas de US$ 100, horas após o roubo.

Um quarto participante, Robert Allen, confessou ser culpado pelo assassinato em segundo grau e assalto à mão armada do rapper em 2022, mas ainda não foi condenado. O testemunho contra os outros três suspeitos fazia parte do acordo que Allen fez com a Justiça americana.