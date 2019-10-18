Home
>
Brasil
>
Três bombeiros morrem e um é ferido no combate a incêndio em boate no RJ

Três bombeiros morrem e um é ferido no combate a incêndio em boate no RJ

As causas do fogo ainda estão sendo apuradas

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 17:30

 - Atualizado há 6 anos

Bombeiros combatem incêndio na Whiskeria Quatro por Quatro, no Centro do Rio de Janeiro (RJ), nesta sexta-feira (18) Crédito: Saulo Angelo | Estadão conteúdo

Três bombeiros morreram e um ficou ferido durante combate a incêndio em uma boate no centro do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (18). As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, de acordo com a assessoria da corporação. O nome dos bombeiros mortos ainda não foi divulgado nem o do soldado ferido, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Recomendado para você

Descubra obras que unem entretenimento, repertório e ótimas oportunidades de estudo para o Enem e vestibulares

8 filmes para estudar temas sociais e históricos nas férias

Filho do ex-presidente perderá cargo por causa de faltas, enquanto Ramagem foi condenado pelo STF; Motta e a maioria dos membros da Mesa Diretora votaram pela cassação

Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Roberta Moreira Luchsinger foi alvo de busca e apreensão no bairro de Higienópolis, em São Paulo; Defesa de empresária diz que tratava de negócios sobre canabidiol; filho de presidente não é investigado

Amiga de Lulinha recebeu R$ 300 mil de Careca do INSS para 'filho do rapaz'

Segundo as primeiras informações, o fogo começou no final da manhã na boate, que fica na Rua Buenos Aires. Vários caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local e usaram inclusive uma escada Magirus para combater as chamas do alto.

O trânsito na via foi interditado e a rua ficará fechada até o final dos trabalhos de rescaldo.

> Incêndio atinge reserva de Barra de São Francisco há três dias

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais