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Novos milionários

Três apostas vão dividir prêmio de R$ 53 milhões da Mega-Sena

Os sortudos irão dividir o prêmio de R$ 53 milhões após acertar as seis dezenas; confira os números sorteados
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 fev 2023 às 07:34

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 07:34

Os números sorteados neste sábado foram 02, 09, 34, 49, 51, 55
Apostador de Fortaleza acerta os seis números sorteados na Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil
O prêmio de R$ 53 milhões do concurso 2.565 da Mega-Sena será dividido entre três apostas, uma feita em Campo Grande, uma em Belém e outra em Paranaguá (PR). Cada uma vai pagar um prêmio de R$ 17,6 milhões.
Todos os ganhadores fizeram jogos simples. A aposta de Campo Grande foi um feita na Dallas Loteria, a da Belém na Loteria Mundo da Fortuna e a de Paranaguá na Lotérica Epaminondas Paranaguá.
O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (16), no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 25 - 39 - 46 - 54.
A quina registrou 164 apostas vencedoras; cada acertador vai receber R$ 24.367,94. A quadra teve 8.245 apostas ganhadoras, cada apostador receberá o prêmio de R$ 692,42.
O próximo sorteio será realizado no sábado (18) e a estimativa é de um prêmio de R$ 3 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

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