Três apostadores dividem o prêmio de R$ 2 milhões da Lotofácil

Lotofácil Crédito: Reprodução

Três apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.753 da Lotofácil. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 668.564,37. Os números sorteados nesta sexta-feira (21), em Conselheiro Pena (MG), foram os seguintes: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 1,5 milhão.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 668.564,37

14 acertos - 562 apostas ganhadoras, R$ 1.568,72

13 acertos - 18568 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 216066 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1170561 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.857 da Quina. Os números sorteados nesta sexta-feira (21) foram os seguintes: 32, 41, 42, 66 e 72. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 7,8 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 221 apostas ganhadoras, R$ 2.647,81

Terno - 3 números acertados - 6169 apostas ganhadoras, R$ 142,64

Duque - 2 números acertados - 156462 apostas ganhadoras, R$ 3,09

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.929 da Lotomania. Os números sorteados nesta sexta-feira (21) foram os seguintes: 06, 12, 14, 16, 27, 32, 42, 48, 52, 61, 63, 69, 71, 77, 78, 84, 88, 89, 90 e 99. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 26, é de R$ 3,4 milhões.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 37.129,65

18 números acertados - 104 apostas ganhadoras, R$ 1.561,94

17 números acertados - 1078 apostas ganhadoras, R$ 150,68

16 números acertados - 6539 apostas ganhadoras, R$ 24,84

15 números acertados - 28208 apostas ganhadoras, R$ 5,75