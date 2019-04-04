Home
>
Brasil
>
Três adolescentes mascarados e com machado invadem escola no Paraná

Três adolescentes mascarados e com machado invadem escola no Paraná

Os criminosos teriam desligado o disjuntor de energia, entrado no Colégio Estadual Di Mário e começado a quebrar carteiras, vidros de salas de aula e portas