Três adolescentes mascarados e com machado invadem escola no Paraná

Ao menos três adolescentes mascarados e munidos de um machado invadiram uma escola estadual no município de Imbaú, no Paraná, por volta das 20h de quarta-feira (04). Os criminosos teriam desligado o disjuntor de energia, entrado no Colégio Estadual Di Mário e começado a quebrar carteiras, vidros de salas de aula e portas.
De acordo com a Polícia Militar, os três jovens são alunos da escola e a invasão ocorreu no horário das aulas.
O trio foi apreendido por policiais militares e encaminhado para 18º DP de Telêmaco Borba, no Paraná.
