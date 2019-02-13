Home
Treinador de esgrima é preso suspeito de abuso sexual de adolescente

O professor, cujo nome não foi divulgado, integrava a equipe do Círculo Militar do Paraná, clube de referência na formação de atletas e conveniado ao Comitê Brasileiro de Clubes