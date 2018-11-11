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DESLIZAMENTO EM MORRO

Tragédia em Niterói deixa ao menos 14 mortos e 11 feridos

Deslizamento aconteceu na Comunidade da Boa Esperança, na Região Oceânica; uma pedra rolou e atingiu ao menos cinco casas

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 11:49
Deslizamento no Morro da Boa Esperança em Niterói (RJ), na madrugada deste sábado (10). Crédito: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS
Subiu para 14 o número de mortos na tragédia no Morro Boa Esperança, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Mais quatro corpos foram encontrados durante a madrugada deste domingo, que foi marcada por silêncio e emoção durante os últimos resgates das vítimas soterradas pelo deslizamento de uma rocha na comunidade Boa Esperança, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Às 5h40m, o último corpo foi retirado dos escombros. O Corpo de Bombeiros totalizou 25 resgates, sendo 14 mortos e 11 pessoas com vida. Não há relatos e confirmação de mais vítimas.
Incansável, Eliane Martins, que perdeu sete membros da família na tragédia, incluindo o filho Marcos, de 9 anos, encontrado pela manhã de sábado, só deixou o local após o corpo da sua filha mais velha, Beatriz, de 18, ser removido. Beatriz estava dormindo no mesmo quarto que a tia Maria Aparecida, de 19, e a prima Jéssica, de 15. As jovens foram as últimas vítimas a serem encontradas, por volta de 4h45.
"A Beatriz e o Marcos, meus enteados, vieram para a casa da avó para uma festa de aniversário. Perdemos sete pessoas da nossa família nessa tragédia", relatou Pedro Thiago, marido de Eliane que apesar de desolado tentava consolar a esposa em choque. O casal tem, ainda, um filho de 4 anos.
"Por que, Deus?", questionava Eliane, que além dos dois filhos perdeu avó, mãe, irmã padrasto e sobrinha.
Um pouco antes do resgate dos corpos das três jovens, a diarista Marta, de 60 anos, foi encontrada pelos Bombeiros. Ela morava sozinha e aparentava estar dormindo na hora do deslizamento, segundo relatos de voluntários que participaram do resgate do corpo.
O esforço dos voluntários chamou atenção. Moradores ou não da Boa Esperança, muitos se uniram em uma lição de solidariedade.
A tragédia, que matou 14 pessoas , é a segunda pior enfrentada pela cidade. Em 2010, 46 pessoas morreram no Morro do Bumba, no bairro Viçoso Jardim, após intensas chuvas que caíram na cidade. O menino está em estado gravíssimo. A irmã, Nicole, de 10 meses, está entre os mortos, segundo informações da Globo News. A mãe de Arthur uma tia são duas das 11 vítimas resgatadas com vida pelos bombeiros. Com base em relatos de familiares, as equipes trabalham com um total de quatro desaparecidos.

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