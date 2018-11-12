Tragédia em Niterói: 'Moradores tiveram que cavar para sair da lama'

Deslizamento do morro Boa Esperança - Moradores e equipes de resgate trabalham na retirada dos escombros do morro Boa Esperança, em Niterói, região metropolitana do Rio, que houve um deslizamento de terra apos fortes chuvas Crédito: Ian Cheibub

As lembranças da madrugada do último sábado (10) jamais serão esquecidas pelo assistente administrativo José Teixeira, de 29 anos. A casa onde ele mora com os pais é em frente ao local onde houve o deslizamento que deixou 15 mortos no Morro Boa Esperança, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro. Lico, como é conhecido na comunidade, conta que acordou com o barulho dos escombros e da lama batendo no portão da sua casa.

"Eu ouvi gritos de socorro, mães pedindo para salvarmos os filhos delas e muitas pessoas buscando ajuda. Moradores tiveram que cavar para sair de dentro da lama. É muito triste ver os amigos de uma vida perdendo tudo que tinham, alguns ficando sem os parentes", relata o morador.

Segundo ele, após os casos dos anos de 2010 e 2016, quando outros pequenos deslizamentos aconteceram no morro, sem vítimas, a família já havia reforçado o muro da residência. Foi esse reforço que segurou a força da enxurrada de terra e entulho que caiu sobre a casa. Nesta segunda-feira (12), equipes da Defesa Civil continuam retirando os destroços.

"Há dois anos, o meu pai decidiu reforçar o concreto do muro com medo de novos deslizamentos chegarem até a nossa casa. Mas a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, nessa proporção. Com o tempo, o medo vai diminuindo e você esquece dos riscos que existem".

Ele estava em casa no sábado (10) quando ouviu o barulho e saiu correndo do quarto pensando na segurança dos pais, que estavam em outro cômodo. Ao ver que estavam bem, foi até o portão e viu o cenário de destruição.

Na manhã desta segunda-feira (12), amigos e familiares das vítimas da tragédia do morro estiveram no local em busca de documentos e de objetos pessoais que pudessem ter sido encontrados embaixo dos escombros. Policiais civis do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói chegaram, às 10h, para fazer uma perícia no local, onde permaneceram por cerca de duas horas e saíram sem falar com a imprensa. Técnicos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, do governo federal, também foram, por volta das 10h20, ao local do deslizamento.

Também nesta segunda (12), a prefeitura de Niterói informou, em nota à imprensa, que trabalha na elaboração do projeto de lei que amplia o escopo do aluguel social, para incluir o pagamento do benefício para as famílias vítimas da tragédia. O projeto será enviado para a Câmara dos Vereadores, em regime de urgência, nesta terça-feira (13). Já as unidades habitacionais, em construção no bairro do Fonseca, serão entregues no dia 20 de dezembro, as 22 famílias das residências afetadas.