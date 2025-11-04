Home
Tráfico, milícia e criptomoedas: pontos que vão ser investigados pela CPI do Crime Organizado

A comissão vai apurar a atuação, expansão e o funcionamento das facções criminosas e milícias no território brasileiro; entenda

Levy Teles

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:52

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária.
A comisão que será presidida pelo senador Fabiano Contarato foi instalada nesta terça-feira (04) Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado

O relator da CPI do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou o plano de trabalho que fará na comissão nesta terça-feira (4) com nove tópicos temáticos. O colegiado investigará, entre outras coisas, o tráfico, a milícia, o uso de fintechs, bancas de advocacia e criptomoedas para a lavagem de dinheiro e a necessidade de integração entre os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas.

O plano foi apresentado e aprovado logo após a votação que definiu Vieira como relator e Fabiano Contarato (PT-ES) como presidente da CPI. O relator também quer apurar a infiltração do crime organizado em diversos níveis, inclusive o político. "Merecerá atenção especial o acelerado ingresso da criminalidade organizada nos mercados aparentemente lícitos. Esse fenômeno, conhecido como 'novos ilegalismos', torna o combate à criminalidade algo muito mais complexo, considerando que a penetração do crime em setores econômicos lícitos envolve diversos atores, como contadores e advogados, bem como a criação de empresas de fachada para efetivar a lavagem de dinheiro", afirmou Vieira.

Ainda nesta terça-feira, a CPI aprovou seis requerimentos já apresentados pelo relator. Vieira aprovou requerimento que pede ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-B), a urgência (aceleração) da tramitação de dois projetos de lei na Casa: um trata sobre o endurecimento das sanções aplicadas a adolescentes infratores e o outro é o chamado "Pacote Anticrimes Violentos".

A CPI pediu informações ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Defesa relatórios de inteligência produzidos pela Polícia Federal e demais órgãos que mapeiem a estrutura de facções criminosas no Brasil, dados estatísticos de apreensões de drogas e armas de fogo, operações policiais, dados sobre o número de presos faccionados, dados sobre o controle de armas e cópias de acordos internacionais firmados.

Além disso, a CPI já aprovou o convite de autoridades, jornalistas e especialistas para realizar audiências públicas. São estes:

Governadores e secretários

  • Clécio Luís, governador do Amapá;
  • Cézar Vieira, secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá;
  • Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia; 
  • Marcelo Werner Derschum Filho, secretário de Segurança Pública da Bahia;
  • Raquel Lyra, governadora de Pernambuco;
  • Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social de Pernambuco;
  • Elmano de Freitas, governador do Ceará;
  • Antonio Roberto Cesário de Sá, secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará;.
  • Paulo Dantas, governador de Alagoas;
  • Flávio Saraiva, secretário de Segurança Pública de Alagoas;
  • Jorginho Melo, governador de Santa Catarina;
  • Flávio Rogério Pereira Graff, secretário de Segurança Pública de Santa Catarina; 
  • Ratinho Júnior, governador do Paraná; 
  • Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná;
  • Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul;
  • Mario Ikeda, secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul; 
  • Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal;
  • Sandro Torres Avelar, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; 
  • Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro; 
  • Victor Cesar Carvalho dos Santos, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro;.
  • Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo;
  • Guilherme Muraro Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo.

Autoridades do governo federal

  • Ricardo Lewandowski, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;
  • José Mucio Monteiro Filho, ministro de Estado da Defesa;
  • Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;
  • Leandro Almada da Costa, diretor de Inteligência Policial da Polícia Federal;
  • Antônio Glautter de Azevedo Morais, diretor de Inteligência Penal da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senapen);
  • Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Especialistas

  • Lincoln Gakiya, promotor de Justiça;
  • Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública;
  • Joana da Costa Martins Monteiro, professora e pesquisadora; 
  • Leandro Piquet Carneiro, professor e pesquisador.

Jornalistas

  • Josmar Jozino, jornalista investigativo do portal UOL;
  • Rafael Soares, jornalista investigativo do jornal O Globo;
  • Cecília Olliveira, jornalista investigativa e fundadora do Instituto Fogo Cruzado; 
  • Bruno Paes Manso, jornalista investigativo e pesquisador do NEV-USP; 
  • Allan de Abreu, jornalista investigativo da revista Piauí; 
  • Rodrigo Pimentel, articulista e consultor em segurança pública.

