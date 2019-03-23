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São Paulo

Trabalhadores fazem manifestação em frente ao Masp

Protesto reuniu diferentes categorias, segundo CUT

Publicado em 

23 mar 2019 às 01:06

Publicado em 23 de Março de 2019 às 01:06

MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand Crédito: Facebook/Masp
Manifestantes se reuniram na tarde desta sexta-feira(22) em ato contra a reforma da Previdência, realizado em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na capital paulista.
Os trabalhadores protestaram contra pontos da proposta, como diminuição dos valores dos benefícios, aumento do tempo de contribuição e idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres terem direito à aposentadoria.
> PT lança campanha contra a reforma
Em São Paulo, a manifestação teve a adesão de diversas categorias, como professores, bancários, químicos, metroviários, metalúrgicos, trabalhadores da saúde, do comércio e de serviços, além de servidores públicos municipais e estaduais, segundo informações da CUT.

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