Trabalhadores fazem manifestação em frente ao Masp

MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand Crédito: Facebook/Masp

Manifestantes se reuniram na tarde desta sexta-feira(22) em ato contra a reforma da Previdência, realizado em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na capital paulista.

Os trabalhadores protestaram contra pontos da proposta, como diminuição dos valores dos benefícios, aumento do tempo de contribuição e idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres terem direito à aposentadoria.