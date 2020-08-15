Tornados deixam mais de 800 pessoas desabrigadas em Santa Catarina

Defesa Civil de Santa Catarina em ação para auxiliar as famílias desabrigadas Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de Santa Catarina

Dois tornados e uma tempestade deixaram 830 pessoas desabrigadas em Santa Catarina e 16 pessoas feridas, duas delas em estado grave. Ao menos 22 cidades do Estado foram afetadas. As informações são da Defesa Civil local.

A velocidade das rajadas de vento ultrapassou 100 km/h. Houve ainda chuva de granizo e quedas de árvores.

Estima-se que cerca de 30 mil imóveis estão sem energia no momento.

Os tornados ocorreram nas cidades de Água Doce e Irineópolis; municípios como Blumenau tiveram prejuízos com a tempestade.

Tornado em Irineópolis SC!

14/08/2020



(Santa Catarina em Fotos) pic.twitter.com/p9uQVjcIik — Tornados no Brasil (@TornadosBrasil) August 15, 2020

Os fenômenos começaram na tarde de sexta-feira (14) e devem continuar até a manhã de domingo (16).

Os tornados se formam por meio das nuvens cumulonimbus, com ventos rotativos que atingem o solo.