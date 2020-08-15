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Clima

Tornados deixam mais de 800 pessoas desabrigadas em Santa Catarina

Dezesseis pessoas ficaram feridas, duas em estado grave. Ao menos 22 cidades foram afetadas por ventos que ultrapassaram 100 km/h. Veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 20:01

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 20:01

Tornados em Santa Catarina
Defesa Civil de Santa Catarina em ação para auxiliar as famílias desabrigadas Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de Santa Catarina
Dois tornados e uma tempestade deixaram 830 pessoas desabrigadas em Santa Catarina e 16 pessoas feridas, duas delas em estado grave. Ao menos 22 cidades do Estado foram afetadas. As informações são da Defesa Civil local.
A velocidade das rajadas de vento ultrapassou 100 km/h. Houve ainda chuva de granizo e quedas de árvores.
Estima-se que cerca de 30 mil imóveis estão sem energia no momento.
Os tornados ocorreram nas cidades de Água Doce e Irineópolis; municípios como Blumenau tiveram prejuízos com a tempestade.
Os fenômenos começaram na tarde de sexta-feira (14) e devem continuar até a manhã de domingo (16).
Os tornados se formam por meio das nuvens cumulonimbus, com ventos rotativos que atingem o solo.
De acordo com o Epagri/Ciram, órgão oficial de previsão do tempo em SC, temporais isolados podem ocorrer no norte do Estado na noite deste sábado.

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