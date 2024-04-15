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Após jogo

Torcedor do Cruzeiro confunde saída do Mineirão e desce escada com carro

Ao confundir a saída do estádio, ele desceu oito degraus de uma escada com seu carro, que ficou preso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2024 às 06:49

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 06:49

Um torcedor do Cruzeiro teve pouco tempo para festejar a vitória do time mineiro sobre o Botafogo, neste domingo, no Mineirão, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ao confundir a saída do estádio, ele desceu oito degraus de uma escada com seu carro, que ficou preso.
Segundo reportagem do ge, o motorista, dono do Gol prata, que não quis dar entrevista, estava acompanhado pela mulher e pela filha. Ninguém fixou ferido no acidente.
Os bombeiros foram chamados e chegaram ao local às 21h20. O jogo terminou por volta das 19h. Um cabo de aço foi preso na traseira do carro e em uma pilastra para a retirada do veículo. Um mecanismo manual para içou o carro.
O local foi isolado pelos militares, que tiveram a ajuda de seguranças do Mineirão e policiais militares. E o resgate do carro foi feito com facilidade, terminando às 22 horas.

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