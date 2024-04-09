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Violência

Tiroteio no RJ deixa universitário morto e duas crianças feridas

Bernardo Paraíso, 24 anos, estava indo ao supermercado em companhia de uma amiga, também estudante da universidade, quando foi atingido
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 abr 2024 às 05:50

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 05:50

Um tiroteio no centro de Seropédica, na região metropolitana do Rio, causou a morte de dois homens e deixou duas crianças feridas. Um dos mortos era o estudante de Ciências Biológicas, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ), Bernardo Paraíso, 24 anos.
Ele estava indo ao supermercado em companhia de uma amiga, também estudante da universidade, quando foi atingido.
Bernardo Paraiso, morto em tiroteio no RJ
Bernardo Paraiso, morto em tiroteio no RJ Crédito: Reprodução
A UFRRJ, localizada em Seropédica, suspendeu as aulas nesta segunda-feira (8). "É com imenso pesar que comunicamos o trágico falecimento do aluno Bernardo Paraíso, aluno de Ciências Biológicas, na tarde de hoje (8). A administração central se solidariza com toda a família e amigos neste momento de dor”, diz em nota. 
De acordo com a polícia, o tiroteio ocorreu entre milicianos rivais que disputam controle dos serviços de sinais de TV a cabo, venda de botijões de gás e cobrança de taxas do comércio na região. 
.A outra morte registrada foi de um miliciano que estava armado com um fuzil e uma pistola automática. Próximo ao corpo foi encontrada uma granada, que não chegou a ser acionada.
Duas crianças, de 1 ano e 6 anos de idade, foram atingidas pelos tiros e levadas ao hospital em Duque de Caxias. 
A polícia prendeu um homem, identificado como Cléber Barbosa dos Santos, o ”General”, quando tentava se esconder dentro de uma farmácia. Ele estava armado com um fuzil, uma pistola automática, e tinha R$ 1.550 em dinheiro.

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