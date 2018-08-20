Tiroteio deixa mortos e fecha acesso à Ponte Rio-Niterói

Uma perseguição seguida de tiroteio deixou seis suspeitos mortos e fechou um dos acessos do sentido Rio da Ponte Rio-Niterói por cerca de uma hora e meia na manhã desta segunda-feira. No confronto entre com policiais militares do 12º BPM (Niterói) com os bandidos, um agente ficou ferido e foi levado para o Hospital estadual Azevedo Lima. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DH-Ni/SG) foi acionada e realiza uma perícia no local.
De acordo com informações da PM, policiais que faziam um patrulhamento flagraram bandidos que faziam um arrastão na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Os criminosos fugiram e foram perseguidos pelos PMs. No acesso à Ponte, houve confronto.
Dois dos suspeitos feridos foram levados para o Hospital Azevedo Lima, mas não resistiram. Quatro fuzis e uma granada foram apreendidos.
Ao menos 17 tiros foram disparados no confronto. Os dois carros usados pelos suspeitos ficaram crivados de balas.