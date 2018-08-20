Tiroteio deixa mortos e fecha acesso à Ponte Rio-Niterói

Uma perseguição seguida de tiroteio deixou seis suspeitos mortos e fechou um dos acessos do sentido Rio da Ponte Rio-Niterói por cerca de uma hora e meia na manhã desta segunda-feira. No confronto entre com policiais militares do 12º BPM (Niterói) com os bandidos, um agente ficou ferido e foi levado para o Hospital estadual Azevedo Lima. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DH-Ni/SG) foi acionada e realiza uma perícia no local.