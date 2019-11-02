Véspera do Enem

Tire suas dúvidas sobre datas e horários do Enem 2020

Saiba como se preparar na véspera e no dia da prova para chegar ainda mais preparado

Publicado em 2 de novembro de 2019 às 20:14 - Atualizado há 6 anos

Cerca de 5,1 milhões de estudantes estão inscritos no Enem 2019 Crédito: Arte EBC

Neste domingo (3), mais de 100 mil inscritos no Espírito Santo irão encarar a primeira etapa de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O momento é de concentração, mas também de checar os últimos ajustes antes para que nada saia fora do planejado.

Veja algumas dicas sobre o que fazer tanto na véspera quanto no dia da prova, incluindo o que você pode levar para os locais de prova e alguns cuidados para não correr o risco de ser eliminado. Boa sorte!

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS

Neste domingo (3), serão aplicadas as questões de linguagens, ciências humanas e a prova de redação. Já no próximo domingo (10) será a vez das questões de ciências da natureza e matemática.

HORÁRIOS

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12 horas e fecharão às 13 horas. A partir deste horário ninguém mais poderá entrar. Por isso, se antecipe.

A prova tem duração de 5h30. Ou seja, o prazo final para sua conclusão é às 19 horas.

APLICATIVO DO ENEM

O Inep colocou à disposição dos estudantes o aplicativo Enem. O recurso gratuito pode ser encontrado na App Store ou na Play Store. A ferramenta oferece o cronograma completo ao candidato, que inclui os principais avisos, o horário e local da prova, cartão de confirmação da inscrição. Dúvidas e perguntas mais frequentes sobre o exame também estão na plataforma. No cartão da confirmação é possível conferir o número da sala onde o candidato fará a prova e qual a sua opção de língua estrangeira. O gabarito e o resultado final do exame também poderão ser consultados no aplicativo.

VÉSPERA DA PROVA: O QUE FAZER

Mantenha o ritmo: Evite alimentos pesados e prefira práticas mais saudáveis. O ideal é não mudar hábitos neste dia.

Relaxe: No dia anterior à prova é fundamental descansar. Dê uma trégua nos estudos e tenha uma boa noite de sono.

DIA DA PROVA: ÚLTIMOS AJUSTES

Organize os documentos: Para acessar o local da prova é preciso apresentar um documento de identificação original, oficial e com foto, tais como a cédula de identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou dispensa de incorporação, passaporte, carteira nacional de habilitação ou identidade funcional. Cópias e documentos digitais não são aceitos.

Além do documento de identificação, é preciso levar caneta esferográfica preta e fabricada em material transparente. Também é aconselhável levar o cartão de confirmação da inscrição.

CUIDADOS

Na edição de 2019 todos os lanches serão revistados no dia da prova.

Caso o aparelho eletrônico do candidato emita algum tipo de som durante o exame, ele será eliminado automaticamente. Desligue os alarmes do seu aparelho para não correr riscos.

