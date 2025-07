Alerta

TikTok vai avisar pais quando adolescentes postarem

Segundo a empresa, as mudanças são baseadas em pesquisas, orientações do Conselho Global da Juventude e conversas com especialistas do Digital Wellness Lab, do Boston Children's Hospital

Publicado em 31 de julho de 2025 às 09:02

Os responsáveis também poderão ver quais tópicos o adolescente escolher para moldar o feed Crédito: Divulgação

O TikTok anunciou nesta quarta-feira (30) um conjunto de novos recursos com a promessa de aumentar a segurança de adolescentes que usam a rede social. Uma das ferramentas faz com que os pais ou responsáveis sejam notificados quando o adolescente posta um vídeo, story ou foto.

"Isso ajuda os responsáveis a se manterem informados e a iniciar conversas abertas sobre o que o adolescente está postando, sem atrapalhar sua criatividade ou independência", diz comunicado da rede social. Outra novidade da sincronização familiar é deixar mais claras as configurações de privacidade que o adolescente seleciona. Será possível, por exemplo, verificar se ele habilitou downloads para seu conteúdo ou se a lista de seguidores está visível para outras pessoas.>

Os responsáveis também poderão ver quais tópicos o adolescente escolher para moldar o feed. Segundo a empresa, as mudanças são baseadas em pesquisas, orientações do Conselho Global da Juventude e conversas com especialistas do Digital Wellness Lab, do Boston Children's Hospital.

Como ativar a proteção no TikTok

1 - Toque em perfil na parte inferior>

2 - Selecione o menu>

3 - Clique em configurações e privacidade>

4 - Selecione sincronização familiar e clique em continuar>

5 - Indique se o celular é do responsável ou do adolescente e confirme em avançar>

6 - Faça o mesmo caminho no outro celular, escaneie o código da plataforma e clique em vincular contas>

