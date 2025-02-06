Teto da 'igreja de ouro' desaba e mata turista em Salvador

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após o forro do teto da Igreja e Convento de São Francisco desabar na tarde desta quarta-feira (5), no Pelourinho, em Salvador (BA). O templo histórico, que tem o interior coberto em ouro, é considerado um dos mais importantes do país.

A vítima é a turista Giulia Panchoni Righetto, 26, natural de Ribeirão Preto (SP). Ela estava acompanhada de três amigos, sendo dois homens e uma mulher. Ela e a amiga estavam no centro da igreja quando houve o colapso, enquanto os homens estavam em uma sala separada.

Parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, Salvador, desabou na tarde desta quinta-feira Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com as autoridades, os cinco atingidos, entre eles outro turista, tiveram ferimentos leves e não correm risco de morte.

O desabamento ocorreu por volta das 14h30. Segundo a Defesa Civil, não era momento de missa, mas havia um fluxo de visitantes.

O órgão interditou o local. "É um episódio onde teve o desabamento de quase a integralidade da parte central da igreja. Claro que tem ainda as partes laterais, e essas são merecedoras de atenção. A igreja vai ficar, obviamente, isolada, porque no cenário que encontramos hoje, infelizmente, perdemos uma vida", declarou Sósthenes Macedo, diretor da Defesa Civil de Salvador.

Comerciante há 20 anos na região, Antônio Pereira, 65, contou ter ouvido um estrondo muito forte vindo do interior da igreja. "Depois desse barulho, eu e algumas pessoas fomos até a porta, mas só dava pra ver muita poeira e um monte de madeira por cima da outra", disse.

O frei Pedro Júnior Freitas da Silva, guardião e diretor da igreja, havia alertado o Iphan (órgão nacional de patrimônio), na segunda-feira (3) sobre uma dilatação no forro do teto.

"Pedimos, ainda, orientações sobre as possíveis soluções para o problema, garantindo que qualquer intervenção siga os critérios técnicos e de conservação exigidos para bens tombados. Ficamos à disposição para fornecer mais detalhes e agendar a melhor data para a visita", afirmou.

Há quatro meses, o Iphan e o frade assinaram ordem de serviço para uma reforma de R$ 1,2 milhão para a restauração do edifício. O recurso seria aplicado na contratação de serviços técnicos de elaboração dos projetos para a restauração e preservação do templo.

"A preservação desse patrimônio, que integra a arte barroca, contribui para manter viva a memória do passado colonial e fortalecer o conjunto arquitetônico como atrativo turístico", disse o Iphan na ocasião.

"A preservação de bens culturais como a Igreja e Convento de São Francisco é uma responsabilidade compartilhada. É um esforço coletivo que envolve o compromisso de todos os setores da sociedade", destacou na época o superintendente do Iphan-BA, Hermano Guanaes e Queiroz.

Em ação, o MPF (Ministério Público Federal) tenta desde 2016 que a Comunidade Franciscana da Bahia e o Iphan realizem reformas estruturantes no local.

Em 2018, a Justiça Federal pediu uma perícia judicial que identificou "riscos estruturais que comprometem a segurança e a estabilidade do patrimônio histórico". O projeto da obra só viria a ser concluído no ano passado, com a assinatura da ordem de serviço.

A igreja e o convento são tombados pelo Iphan e classificados como uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo. O centro histórico de Salvador, onde estão localizados, é Patrimônio Mundial reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A médica e pesquisadora da cultura e religiosidade populares Helenita Monte de Hollanda, que escreveu o livro "Basílicas e Capelinhas - Um Estudo sobre a História, Arquitetura e Arte das Igrejas de Salvador" ao lado do jornalista Biaggio Talento, classificou a igreja de São Francisco como a "Notre Dame brasileira".

"Esse forro que caiu é composto por vários quadros com motivos bem alegóricos e é denominado, dentro da estrutura do barroco, de forro em caixotões. Então, ele é composto por estrelas e octágonos que servem como molduras para pinturas magníficas de Frei Jerônimo da Graça, do século 18. A riqueza dela de esculturas é fora de série. Quer dizer, tem um São Pedro de Alcântara belíssimo, de 1790, e fica o lamento, porque não podemos perder essas peças", disse.

A Arquidiocese de São Salvador divulgou nota. "Rogamos a Deus, de modo especial, consolo para a família enlutada e a plena recuperação dos feridos", disse.

O comunicado afirma ainda que o patrimônio histórico "é de valor inestimável para a humanidade".

"Testemunho da fé de um povo e, dos Frades Franciscanos Menores, em particular, que por mais de três séculos se empenham na preservação desta obra nascida da fé", completou a arquidiocese.

REPERCUSSÃO

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais para lamentar o acidente e colocou o governo federal à disposição das autoridades locais.

"Com tristeza e pesar, soube do desabamento do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, em Salvador, que resultou em uma vítima fatal e deixou outras seis pessoas feridas. O governo federal está à disposição das autoridades locais para auxiliar neste momento tão difícil, bem como na reconstrução desse lugar sagrado para milhares de brasileiros. Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos de Giulia Panchoni Righetto, jovem que perdeu a vida na tragédia, e a todas as vítimas que ficaram feridas", postou o presidente.