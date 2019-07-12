Termina hoje prazo para complementar inscrição no Fies

Publicado em 12 de julho de 2019 às 21:36
- Atualizado há 6 anos
Termina nesta sexta-feira (12) o prazo para que os candidatos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) complementem a inscrição no site do programa na internet.
Para garantir a vaga, o candidato deve prestar informações como nome do fiador, caso seja necessário, e o percentual de financiamento.
A relação com os pré-selecionados já está disponível no site do Fies desde a última terça-feira (9).
Assista na TV Brasil: Pré-selecionados no FIES tem até hoje para complementar a inscrição
Caso o candidato perca o prazo, as vagas ficarão disponíveis na lista de espera para todos os candidatos não contemplados na primeira fase.
A lista serve para que esses estudantes tenham a oportunidade de preencher vagas que não forem ocupadas. Essa etapa ocorre de 15 de julho a 23 de agosto.
Para a segunda edição do ano, 46,6 mil vagas foram ofertadas em 1.756 instituições de ensino privadas de todo o país.
Com financiamento a juro zero, o Fies é voltado para estudantes com renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.
Para concorrer ao financiamento, o candidato precisa ter feito qualquer uma das últimas dez edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas questões e não ter zerado a redação.
P-FIES
O resultado para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) foi divulgado no último dia 9.
Diferentemente do Fies, no P-Fies os juros são variáveis e as condições são definidas pela instituição de ensino e pelo banco.
Para participar, o estudante precisa ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até cinco salários mínimos.
Os aprovados no P-Fies devem comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição com a qual fecharão o contrato para validar suas informações.
O P-Fies é por chamada única, sem lista de espera.
