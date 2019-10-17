Home
Tentativa assalto a Viracopos, em Campinas, bloqueia rodovia

A tentativa de assalto provocou correria e o fechamento do terminal de embarque no aeroporto

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 11:40

 - Atualizado há 6 anos

Tentativa assalto a Viracopos, em Campinas, bloqueia rodovia Crédito: Divulgação/Redes sociais

AGÊNCIA FOLHA PRESS- Uma tentativa de assalto provocou correria e o fechamento do terminal de embarque no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por volta das 10h desta quinta-feira.

Segundo informações preliminares, a tentativa de assalto ocorreu no terminal de cargas do aeroporto. A Polícia Federal foi acionada para a ocorrência.

Três carretas foram incendiadas e bloqueiam a rodovia de acesso ao aeroporto.

A concessionária do local diz que, por precaução, o terminal de embarque foi fechado. Os passageiros que estavam no local tiveram que voltar para o saguão principal do aeroporto. Segundo passageiros, houve correria.

No fim da manhã, o sistema de avisos sonoros do aeroporto informava que os passageiros embarcariam em breve, após a normalização das atividades no local. Mas painéis indicavam que os voos haviam sido cancelados.

