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Direitos e deveres

Temer pede que mulheres olhem a Constituição para defender igualdade

Em uma breve fala no anexo do Palácio do Planalto, presidente disse que dá apoio à luta das mulheres por igualdade

Publicado em 08 de Março de 2018 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 15:10
O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer Crédito: DIDA SAMPAIO / ESTADAO - NA
O presidente Michel Temer acompanhou na manhã desta quinta-feira, 8, por pouco mais de dez minutos, a primeira-dama Marcela Temer em um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no anexo do Palácio do Planalto. Em uma breve saudação, disse que como presidente dava apoio à luta das mulheres por igualdade.
Eu tenho um vício profissional que é sempre examinar a Constituição, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, afirmou. Todas deveriam empunhar essa bandeira. Invocar o texto constitucional e dizer: olha, tenho apoio do presidente da República, e nós queremos cumprimento do texto constitucional. Acho que essa é uma mobilização muito boa para as mulheres do Brasil, completou o presidente, que logo depois se retirou do evento.
Temer deu flores a uma servidora presente no evento e agradeceu o apoio administrativo das servidoras da casa.
A primeira-dama fez um breve discurso e disse que o evento de hoje era uma singela homenagem às mulheres. A ministra da Advocacia-Geral, Grace Mendonça, única mulher no primeiro escalão do governo Temer, também compareceu ao local e contou um pouco da sua trajetória e carreira.

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