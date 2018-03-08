Temer pede que mulheres olhem a Constituição para defender igualdade

O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer Crédito: DIDA SAMPAIO / ESTADAO - NA

O presidente Michel Temer acompanhou na manhã desta quinta-feira, 8, por pouco mais de dez minutos, a primeira-dama Marcela Temer em um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no anexo do Palácio do Planalto. Em uma breve saudação, disse que como presidente dava apoio à luta das mulheres por igualdade.

Eu tenho um vício profissional que é sempre examinar a Constituição, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, afirmou. Todas deveriam empunhar essa bandeira. Invocar o texto constitucional e dizer: olha, tenho apoio do presidente da República, e nós queremos cumprimento do texto constitucional. Acho que essa é uma mobilização muito boa para as mulheres do Brasil, completou o presidente, que logo depois se retirou do evento.

Temer deu flores a uma servidora presente no evento e agradeceu o apoio administrativo das servidoras da casa.