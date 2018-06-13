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Nomeação

Temer oficializa primeiro militar no comando do Ministério da Defesa

General Joaquim Silva e Luna é eleito para ocupar o cargo

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 19:53
General Joaquim Silva e Luna, ministro da Defesa Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
Após meses como ministro interino, o presidente Michel Temer oficializou o general Joaquim Silva e Luna à frente do Ministério da Defesa. Luna é o primeiro militar a comandar a pasta desde a sua criação, no segundo governo do então presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, em 1999.
Temer também oficializou o até então interino Wagner Rosário no Ministério da Transparência. As duas nomeações definitivas foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (13).
Silva e Luna já comandava a Defesa desde o fim de fevereiro, quando Raul Jungmann deixou a pasta para ser ministro da Segurança Pública e dar fôlego à pauta de segurança pública do governo Temer.
Rosário, por sua vez, assumiu o Ministério da Transparência em maio de 2017, após a confusão gerada pela recusa do deputado federal Osmar Serraglio (MDB) em assumir o cargo. Serraglio havia sido demitido do comando da Justiça e ganharia a Transparência como uma espécie de prêmio de consolação. Wagner Rosário é servidor da Controladoria-Geral da União desde 2009.
> Temer anuncia liberação de cotas do PIS/Pasep para todas as idades

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