Temer oficializa primeiro militar no comando do Ministério da Defesa

Após meses como ministro interino, o presidente Michel Temer oficializou o general Joaquim Silva e Luna à frente do Ministério da Defesa. Luna é o primeiro militar a comandar a pasta desde a sua criação, no segundo governo do então presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, em 1999.
Temer também oficializou o até então interino Wagner Rosário no Ministério da Transparência. As duas nomeações definitivas foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (13).
Silva e Luna já comandava a Defesa desde o fim de fevereiro, quando Raul Jungmann deixou a pasta para ser ministro da Segurança Pública e dar fôlego à pauta de segurança pública do governo Temer.
Rosário, por sua vez, assumiu o Ministério da Transparência em maio de 2017, após a confusão gerada pela recusa do deputado federal Osmar Serraglio (MDB) em assumir o cargo. Serraglio havia sido demitido do comando da Justiça e ganharia a Transparência como uma espécie de prêmio de consolação. Wagner Rosário é servidor da Controladoria-Geral da União desde 2009.