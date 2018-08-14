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Temer discute projetos de infraestrutura com investidores chineses

O presidente Michel Temer encontrou-se nesta segunda-feira (13) com investidores chineses para discutir projetos de infraestrutura.

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 22:20
Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Michel Temer encontrou-se nesta segunda-feira (13) com investidores chineses para discutir projetos de infraestrutura.
Durante a reunião, representantes de empresas de construção da China apresentaram ao governo brasileiro propostas de investimento no país, em especial projetos a serem desenvolvidos na Região Nordeste.
Além de um deputado federal e representantes de companhias baianas ligadas à mineração, o encontro contou também com a presença do prefeito de Caetité (BA), Aldo Gondim, e de funcionários do Ministério de Minas e Energia.
> Temer diz que aumento do Judiciário tem que passar pelo Congresso
O encontro foi no Palácio do Planalto, e os participantes da reunião saíram do local sem falar com a imprensa.

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