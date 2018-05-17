Temer anuncia ampliação do Minha Casa Minha Vida em 50 mil unidades

Brasília - O presidente Michel Temer discursa na abertura do seminário internacional AGU 25 anos: Segurança Jurídica para o Brasil, no Tetro Pedro Calmon (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O programa Minha Casa Minha Vida será ampliado em 50 mil unidades neste ano. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer a uma plateia de mais de mil empresários do setor da construção civil na noite desta quarta-feira, 16. Apesar do tom de comemoração com o anúncio, os números apresentados são menores que as 150 mil novas unidades desejadas inicialmente pelo Palácio do Planalto. A opção pelas 50 mil casas foi tomada horas antes após semanas de discussões entre a área política e econômica, que sempre lembrou do problema fiscal para reafirmar posição contrária à ampliação do programa.

A boa notícia ao setor foi feita na abertura de Temer no 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção, principal evento do setor no Brasil. Chegamos à conclusão que não poderíamos vir de mãos abanando, disse Temer. Eu autorizei hoje de manhã mais 50 mil casas para serem construídas este ano, completou. Houve reação tímida da plateia, mas o presidente não foi interrompido por aplausos dos empresários. Temer e a presidência da República não forneceram detalhes sobre quais faixas do programa serão beneficiadas. Originalmente, a intenção era beneficiar famílias mais pobres da faixa 1  que têm renda familiar de até R$ 1,8 mil e pagam prestações mensais entre R$ 80 e R$ 270 por até 120 meses.

Com o incremento anunciado por Temer, o principal programa habitacional do programa federal deve levantar número próximo de 700 mil residências neste ano. O valor já estava dentro das margens anunciadas em fevereiro, quando o governo anunciara que o MCMV tinha como meta construir entre 600 mil e 700 mil unidades em 2018.

Aos empresários, Temer ressaltou que cada casa construída gera, em média, 1,5 emprego. Portanto, quando nós produzimos quase 700 mil casas durante o ano, estamos pensando não apenas na mobilização da economia e da construção civil, mas também na geração de empregos, completou.

O próprio presidente da República era o grande entusiasta da ideia de ampliar o programa habitacional. Temer sempre demonstrou simpatia ao uso da construção civil como elemento indutor para acelerar o crescimento da economia. Com esse objetivo, o MCMV era defendido porque consegue incentivar a atividade ao mesmo tempo em que potencializa um dos programas governamentais com maior apelo popular. Além disso, a ampliação do MCMV é encarada como uma importante iniciativa política para acenar aos empresários da construção civil e principalmente aos prefeitos e governadores em ano de eleição.