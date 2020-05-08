'Tem muita gente revoltada achando que o presidente vai cair', diz aliado

Bolsonaro foi até a parte externa do Palácio da Alvorada para acenar para apoiadores no domingo (3) Crédito: Reprodução

"Eu tenho medo, é uma doença séria. Mas se essas interferências nos Poderes continuarem, isso vai gerar uma interferência política muito grande e a gente não sabe para onde o país vai caminhar", disse Lima. "Tem muita gente revoltada, desesperada, achando que o presidente vai cair."

O militar reformado, que costuma transmitir diariamente declarações do presidente em frente ao Palácio da Alvorada em seu canal no YouTube, trabalhou na organização do ato com Renan Senna, ex-funcionário do Ministério dos Direitos Humanos. Senna é acusado de agredir uma enfermeira em ato de defesa do isolamento social e de colocar faixas com xingamentos na Embaixada da China.

"DEFESA DA FAMÍLIA BOLSONARO"

O ato de domingo passado teve como bandeira a destituição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Lima, no entanto, nega que esses tenham sido os temas centrais da mobilização e diz que o objetivo foi "fazer a defesa da família Bolsonaro".

"A família toda está sendo muito atacada, muito humilhada, principalmente porque querem retirar a força política que a família tem", disse ele.