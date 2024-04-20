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Pedido do MP

TCU arquiva pedido para suspender salário de Chiquinho Brazão na prisão

O deputado é suspeito de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e está preso preventivamente desde 24 de março
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2024 às 16:03

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 16:03

O Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou o pedido do Ministério Público para suspender os salários do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) enquanto ele estiver preso.
Por unanimidade, os ministros concluíram que a representação não preencheu os "requisitos de admissibilidade".
Deputado federal Chiquinho Brazão (União-Rj), suspeito de ser o mandante da vereadora Marielle Franco
Deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), suspeito de ser o mandante da vereadora Marielle Franco Crédito: Zeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados
A decisão vai ao encontro do parecer da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU. A área técnica defendeu que cabe ao departamento pessoal da Câmara dos Deputados fazer o cálculo de eventuais descontos no salário de Chiquinho Brazão.
O deputado é suspeito de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e está preso preventivamente desde 24 de março, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).
Por ser deputado federal, a ordem de prisão precisou parecer pelo crivo do plenário da Câmara, que votou o caso na semana passada e manteve Chiquinho Brazão preso.
Ao acionar o TCU, o subprocurador Lucas Furtado defendeu que, uma vez preso, o deputado não tem condições de exercer o mandato e, por isso, deveria deixar de receber os salários e devolver eventuais valores pagos após sua prisão. "Entendo que resta prejudicado o exercício do cargo, devendo ser suspenso o pagamento da remuneração mensal do deputado federal."

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