Tarcísio se reúne com cúpula do Republicanos, e partido deve anunciar apoio a Flávio nos próximos dias

BRASÍLIA - O Republicanos deve anunciar nos próximos dias apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O acordo foi encaminhado pelo governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas , que conversou nesta terça-feira (6) com o presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP).

Segundo interlocutores da cúpula do Republicanos, há possibilidade de o anúncio ocorrer em São Paulo, com Tarcísio, ou em Minas Gerais, com o governador eleito Cleitinho Azevedo. Tarcísio é aliado de primeira hora de Flávio Bolsonaro, enquanto Azevedo já declarou apoio ao candidato do PL no segundo turno.

Cleitinho e Tarcísio de Freitas devem reforçar a campanha de Flávio Bolsonaro no segundo turno Divulgação

A relação entre Flávio Bolsonaro e Marcos Pereira é considerada distante. Nesse sentido, a atuação de Tarcísio como mediador ajudou na aproximação. O Republicanos elegeu 41 deputados e cinco senadores, mas sua relevância no Congresso se dá pela presidência da Câmara, ocupada atualmente por Hugo Motta (PB), que tentará permanecer no cargo a partir de 2027.

Antes de o acordo ser costurado, lideranças do Republicanos indicaram à Folha que a manutenção de Motta no comando da Câmara é o principal objetivo do partido em 2027, e que esse fator pesaria nas conversas com Flávio Bolsonaro. O PL tem a maior bancada, com 121 deputados eleitos, e será decisivo no equilíbrio de forças para a eleição da Mesa Diretora da Casa, em fevereiro.