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Eleições 2026

Tarcísio se reúne com cúpula do Republicanos, e partido deve anunciar apoio a Flávio nos próximos dias

Há possibilidade de o anúncio ocorrer em São Paulo, com Tarcísio, ou em Minas Gerais, com o governador eleito Cleitinho Azevedo

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 16:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2026 às 16:16
BRASÍLIA - O Republicanos deve anunciar nos próximos dias apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O acordo foi encaminhado pelo governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que conversou nesta terça-feira (6) com o presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP).
Segundo interlocutores da cúpula do Republicanos, há possibilidade de o anúncio ocorrer em São Paulo, com Tarcísio, ou em Minas Gerais, com o governador eleito Cleitinho Azevedo. Tarcísio é aliado de primeira hora de Flávio Bolsonaro, enquanto Azevedo já declarou apoio ao candidato do PL no segundo turno.
Cleitinho e Tarcísio de Freitas, governadores eleitos de Minas Gerais e São Paulo
Cleitinho e Tarcísio de Freitas devem reforçar a campanha de Flávio Bolsonaro no segundo turno Divulgação
A relação entre Flávio Bolsonaro e Marcos Pereira é considerada distante. Nesse sentido, a atuação de Tarcísio como mediador ajudou na aproximação. O Republicanos elegeu 41 deputados e cinco senadores, mas sua relevância no Congresso se dá pela presidência da Câmara, ocupada atualmente por Hugo Motta (PB), que tentará permanecer no cargo a partir de 2027.
Antes de o acordo ser costurado, lideranças do Republicanos indicaram à Folha que a manutenção de Motta no comando da Câmara é o principal objetivo do partido em 2027, e que esse fator pesaria nas conversas com Flávio Bolsonaro. O PL tem a maior bancada, com 121 deputados eleitos, e será decisivo no equilíbrio de forças para a eleição da Mesa Diretora da Casa, em fevereiro.
Flávio Bolsonaro ainda vai receber nesta terça o apoio de Ronaldo Caiado (PSD), que foi derrotado no primeiro turno, ficando com 2,18%. O candidato do PL também já recebeu o apoio de Romeu Zema (Novo), que terminou a eleição de domingo com 0,27%.

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