Quantos deputados cada partido elegeu para a Assembleia do ES

Dos 30 nomes que vão assumir cadeiras na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a partir de 2027, 14 já são deputados estaduais e 16 chegam como novatos à Casa de Leis.





Ao todo, 402 candidatos disputaram uma cadeira na Ales, nas Eleições 2026. A mais votada foi Camila Valadão (PSol), renovando o mandato com 61.501 votos. Na votação do último domingo (4), dez partidos conseguiram eleger deputados estaduais. O número de legendas é menor do que em 2022, quando foram eleitos representantes de 14 siglas.





O PL conseguiu seis representantes, sendo o partido com maior número de parlamentares eleitos, seguido por Podemos, MDB e PP, com quatro, e por PSB e PT, com três. Tanto o Agir quanto o Republicanos garantiram dois deputados, enquanto PSol e União elegeram um representante cada.





Na comparação com a bancada de 2022, alguns partidos tiveram mudança significativa, como o MDB, que não elegeu nenhum deputado em 2022 e agora tem quatro eleitos. O PP saiu de dois para quatro deputados. Já PT, Podemos e PL elegeram um candidato a mais em 2026.





Na contramão, o PSDB elegeu dois deputados em 2022 e agora nenhum, mesma situação do PDT. E o Republicanos saiu de quatro deputados em 2022 para dois eleitos no último domingo.





Confira no gráfico abaixo a mudança das cadeiras por partido na Ales.





Os novos parlamentares tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, data que marca o início oficial da 58ª legislatura no Congresso Nacional.