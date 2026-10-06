AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Quantos deputados cada partido elegeu para a Assembleia do ES

Na votação do último domingo (4), dez partidos conseguiram eleger deputados estaduais no Espírito Santo

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 17:41

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 out 2026 às 17:41
Saiba quantos deputados estaduais cada partido elegeu
O PL conseguiu seis representantes na Assembleia, sendo o partido com maior número de parlamentares eleitos Arte AG

Dos 30 nomes que vão assumir cadeiras na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a partir de 2027, 14 já são deputados estaduais e 16 chegam como novatos à Casa de Leis.  


Ao todo, 402 candidatos disputaram uma cadeira na Ales, nas Eleições 2026A mais votada foi Camila Valadão (PSol), renovando o mandato com 61.501 votos. Na votação do último domingo (4), dez partidos conseguiram eleger deputados estaduais. O número de legendas é menor do que em 2022, quando foram eleitos representantes de 14 siglas.


O PL conseguiu seis representantes, sendo o partido com maior número de parlamentares eleitos, seguido por Podemos, MDB e PP, com quatro, e por PSB e PT, com três. Tanto o Agir quanto o Republicanos garantiram dois deputados, enquanto PSol e União elegeram um representante cada.


Na comparação com a bancada de 2022, alguns partidos tiveram mudança significativa, como o MDB, que não elegeu nenhum deputado em 2022 e agora tem quatro eleitos. O PP saiu de dois para quatro deputados. Já PT, Podemos e PL elegeram um candidato a mais em 2026. 


Na contramão, o PSDB elegeu dois deputados em 2022 e agora nenhum, mesma situação do PDT. E o Republicanos saiu de quatro deputados em 2022 para dois eleitos no último domingo.


Confira no gráfico abaixo a mudança das cadeiras por partido na Ales.


Os novos parlamentares tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, data que marca o início oficial da 58ª legislatura no Congresso Nacional.

Leia mais

Veja quem vai assumir vagas dos vereadores eleitos deputados no ES

Tarcísio se reúne com cúpula do Republicanos, e partido deve anunciar apoio a Flávio nos próximos dias

Após cobrar mudanças na comunicação digital, deputada eleita Ana Elisa tem encontro com Lula

Saiba quem são os suplentes de Casagrande e Evair, senadores eleitos do ES

Gasto das campanhas para o governo do ES vai de quase zero a R$ 6,43 por eleitor

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Espírito Santo Partido Político
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Deputada estadual mais votada de SP apresentou projetos de lei que repetem textos de outros políticos e erra até a própria cidade
Imagem de destaque
Peste peneumônica: o que se sabe sobre a morte de pesquisadora russa
Imagem de destaque
Debates no segundo turno: datas, o que se sabe e o que falta definir sobre a participação de Lula e Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados